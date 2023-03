Olimpíadas de Esports terá Gran Turismo 7 e mais jogos em junho

As classificatórias, por sua vez, começam já nesta quarta-feira (1) e contarão com a presença de jogadores convidados, entre profissionais e amadores, batalhando pelas vagas. Vale ressaltar que as finais dos Jogos Olímpicos de Esports 2023 contarão com a presença de público nas arenas e transmissão ao vivo no portal oficial (Olympic.com) e em canais sociais olímpicos. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o evento.