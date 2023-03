Onde assistir a Cidade Invisível? Veja sinopse, elenco e trailer da série

A segunda temporada de Cidade Invisível, série brasileira policial de suspense e fantasia da Netflix e Prodigo Filmes, estreou nesta quarta-feira (22), dois anos após o lançamento da season 1. A série criada por Carlos Saldanha (diretor de Era do Gelo e Rio) conta uma história de mistério em que figuras do folclore brasileiro como Boto-cor-de-rosa, Saci e Cuca (Alessandra Negrini) vivem escondidos entre as pessoas.

A segunda temporada traz de volta o protagonista Eric (Marco Pigossi), com maior foco em sua filha Luna (Manu Dieguez) e está disponível para assistir na Netflix. Se você ficou curioso e quer conhecer mais sobre a série, confira a seguir mais informações sobre enredo, elenco e desempenho no IMDb.

1 de 2 Segunda temporada de Cidade Invisível traz Mula sem cabeça, Matinta Perera e retorno de personagens da primeira — Foto: Reprodução/Netflix Segunda temporada de Cidade Invisível traz Mula sem cabeça, Matinta Perera e retorno de personagens da primeira — Foto: Reprodução/Netflix

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Sinopse

Na primeira temporada, espectadores são apresentados ao protagonista Eric (Marco Pigossi de O Nome da Morte), um detetive da policial ambiental que perdeu sua esposa em um crime misterioso. Ao se deparar com um boto-cor-de-rosa morto em uma praia do Rio de Janeiro, seu caminho se cruza com o das figuras folclóricas e ele os ajuda a deter um perigoso espírito que deseja eliminá-las. Durante sua jornada, ele se alia a personagens como o saci Isac (Wesley Guimarães de Rota 66: A Polícia que Mata), o curupira Iberê (Fábio Lago de Tropa de Elite), entre outros.

Já a segunda temporada começa dois anos após os eventos da primeira. Eric desapareceu por um período de tempo e reaparece em um santuário indígena próximo a Belém do Pará. Luna, agora mais velha, está em busca de seu pai com a ajuda da Cuca. Juntos, eles se envolverão em um novo conflito conforme garimpeiros desejam destruir o santuário e Eric terá que entender e aceitar suas origens como parte do folclore. A segunda temporada conta com cinco episódios com duração variável de 32 a 51 minutos por episódio.

Elenco

Cidade Invisível tem um elenco renomado de atores brasileiros. Marco Pigossi (A Força do Querer) é Eric e Julia Konrad (Malhação) interpreta Gabriela, ambos são o casal principal. Alessandra Negrini (Travessia) é a cuca Inês. Em sua segunda temporada, a série deverá dar maior destaque para Luna (Manu Dieguez), filha de Eric e Gabriela, que foi também parte essencial da história anterior. A atriz Leticia Spiller (O Sétimo Guardião) revelou em sua conta de Twitter que interpretará Matinta Perera na nova season. A personagem é conhecida do folclore do Norte do Brasil como uma poderosa bruxa, capaz de se transformar em pássaro e outras criaturas.

2 de 2 Na segunda temporada de Cidade Invisível Alesandra Negrini retorna como Cuca e a personagem Luna de Manu Dieguez terá um destaque maior — Foto: Reprodução/Netflix Na segunda temporada de Cidade Invisível Alesandra Negrini retorna como Cuca e a personagem Luna de Manu Dieguez terá um destaque maior — Foto: Reprodução/Netflix

Entre outros novos atores estão Ermelinda Yepario do filme Kawa como a Pajé Jaciara, que cuida do santuário onde Eric ressurge e a atriz Simone Spoladore (Desmundo como Clarice), que se transforma na Mula sem cabeça vista no final do trailer da segunda temporada.

Repercussão

A Netflix não costuma divulgar números sobre suas séries, mas anunciou que Cidade Invisível chegou a ser a produção mais vista do Brasil no lançamento de sua primeira temporada e figurou no Top 10 de diversos países. A série tem nota 7,2 de 10 do público no site IMDb e foi chamada pelo site Inverse de "resposta brasileira a Sobrenatural", se referindo à série da Warner Bros e CW. Até a publicação desta matéria, a segunda temporada ainda não aparece no Top 10 do site, mas consta na seção "Em alta".

Com informações de IMDB

Assista: seis truques da Netflix que você não está usando, mas deveria!