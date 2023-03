Onde assistir a Os Banshees de Inisherin? Veja sinopse, elenco e críticas

O filme Os Banshees de Inisherin será lançado na plataforma de streaming Star + no dia 22 de março. Com roteiro e direção de Martin McDonagh (Três Anúncios Para Um Crime), a produção irlandesa teve nove indicações ao Oscar 2023, incluindo a categoria de Melhor Filme. Estrelado por Colin Farrell e Brendan Gleeson, a trama do projeto acompanha uma história de redenção, na qual dois amigos deixam de ser próximos inesperadamente.

Com quase duas horas de duração, a comédia dramática teve sua estreia oficial no Festival Internacional de Cinema de Veneza, em setembro de 2022, e sua distribuição ficou por conta da produtora Searchlight Pictures. Confira, a seguir, mais detalhes de Os Banshees de Inisherin, como sinopse, elenco e repercussão.

2 de 3 Estrelado por Colin Farrell e Brendan Gleeson, o longa-metragem conquistou três Globos de Ouro — Foto: Divulgação/Searchlight Pictures Estrelado por Colin Farrell e Brendan Gleeson, o longa-metragem conquistou três Globos de Ouro — Foto: Divulgação/Searchlight Pictures

Enredo de Os Banshees de Inisherin

Situada na fictícia ilha de Inishirin, na costa oeste da Irlanda, dois amigos, Pádraic Súilleabháin e Colm Doherty, se conhecem há anos e possuem personalidades totalmente diferentes. No entanto, Colm decide colocar um fim na relação de forma abrupta e inesperada.

Sem entender o motivo do afastamento, Pádraic tenta a todo custo entender porque o amigo tomou esta decisão, recusando-se a aceitar um não como resposta. Essa insistência faz com que Colm se mantenha ainda mais determinado a seguir com o seu plano, dando um ultimato no ex-amigo com consequências sérias e alarmantes.

Elenco

Além de ser estrelado por Colin Farrell (O Batman) no papel do protagonista Pádraic Súilleabháin e Brendan Gleeson (Harry Potter e o Cálice de Fogo) interpretando Colm Doherty, o elenco de Os Banshees de Inisherin é composto por nomes como Kerry Condon (Better Call Saul), Barry Keoghan (Dunkirk), Sheila Flitton (O Homem do Norte), Gary Lydon (A Maldição da Floresta), Pat Shortt (Correndo pra Cachorro), Bríd Ní Neachtain (Róise & Frank), Jon Kenny (Os Miseráveis) e David Pearse (O Espião).

3 de 3 Pádraic Súilleabháin e Brendan Gleeson são os personagens principais de Os Banshees de Inisherin — Foto: Reprodução/IMDb Pádraic Súilleabháin e Brendan Gleeson são os personagens principais de Os Banshees de Inisherin — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão e prêmios

Com forte presença no circuito de premiações desde o final do ano passado, Os Banshees de Inisherin é aclamado pela crítica. A produção irlandesa, apesar de não ter ganhado nenhuma estatueta dourada, teve nove indicações ao Oscar 2023, além ter sido agraciado com três Globos de Ouro — Melhor Filme Comédia ou Musical, Melhor Roteiro para McDonagh e Melhor Ator de Comédia ou Musical para Farrell —, bem como dez indicações ao BAFTA 2023.

Nos sites agregadores, o cenário não é diferente. No IMDb, o longa-metragem é avaliado com nota 7.7. Já no Rotten Tomatoes o trabalho de Martin McDonagh tem um índice de aprovação de 96%, com base em 346 reviews da crítica, e uma pontuação de 75% em relação à audiência. Segundo o consenso do site em questão, "apresentando alguns dos melhores trabalhos de McDonagh e um par de excelentes atuações principais, Os Banshees de Inisherin é um presente para se sentir mal muito bem elaborado".

Já sobre as críticas de grandes veículos internacionais, como é o caso do The Guardian, o jornalista Mark Kermode concedeu cinco estrelas ao projeto cinematográfico e elogiou a performance do elenco, enaltecendo que "eles são um conjunto de notas perfeitas, um instrumento impecável no qual McDonagh toca sua dança macabra deliciosamente melancólica".

Por fim, Brian Truitt, do The USA Today, descreve o longa-metragem como "uma mistura de hilaridade e tragédia em um conto lamentável", além de "explorar com maestria as complicações de uma amizade platônica – quando velhos amigos deixam de ser educados e começam a cair na real [...]."