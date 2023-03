Onde assistir a Os Fabelmans? Veja sinopse e elenco do indicado ao Oscar

O drama Os Fabelmans está disponível online no Brasil. O título pode ser visto no streaming pela Claro TV+ e nas plataformas de aluguel Amazon Prime Video , Google Play Filmes , iTunes e YouTube por R$ 39,90. O filme tem como diretor Steven Spielberg, que relata de forma semi-autobiográfica sua própria infância e adolescência como um apaixonado pela sétima arte. A obra marcou presença no Oscar de 2023 , concorrendo a sete categorias, entre elas Melhor Filme e Direção.

Estão no elenco os atores Paul Dano (Batman, 2022), Michelle Williams (O Rei do Show), Gabriel LaBelle (O Predador), Seth Rogen (Pam & Tommy), Judd Hirsch (Taxi) e o diretor David Lynch (Twin Peaks). Se você ficou curioso com Os Fabelmans e quer conhecer o filme, confira a seguir mais informações sobre elenco, enredo e repercussão do público e crítica.

2 de 3 Gabriel LaBelle é Sammy Fabelman, a representação ficcional do diretor Steven Spielberg na infância — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Gabriel LaBelle é Sammy Fabelman, a representação ficcional do diretor Steven Spielberg na infância — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Veja no Fórum do TechTudo

Enredo de Os Fabelmans

Em uma noite de janeiro em 1952, Sammy Fabelman (Mateo Zoryan) fica fascinado ao assistir o filme O Maior Espetáculo da Terra, do diretor Cecil B. DeMille. O garoto está acompanhado dos pais, a pianista Mitzi (Williams) e o engenheiro de computação Burt (Dano). Enquanto Mitzi incentiva Sammy a seguir o dom artístico pelo cinema, Burt trata a paixão do filho como um mero hobby. Já adolescente, Sammy (LaBelle) precisa decidir o que fazer: seguir seu sonho de ser cineasta e agradar a mãe, ou se manter em uma carreira profissional estável como seu pai.

O longa retrata de forma ficcional a infância e juventude de Steven Spielberg, que além de dirigir o filme, o roteirizou ao lado do dramaturgo e roteirista Tony Kushner (Amor, Sublime Amor). Parte dos personagens do filme são inspirados em pessoas reais, como o casal Burt e Mitzi, baseados em Arnold Spielberg e Leah Adler, pais do diretor de Tubarão (1975) e ET - O Extraterrestre (1982).

3 de 3 Foto de infância do diretor Steven Spielberg ao lado dos pais Arnold e Leah — Foto: Reprodução/IMDb Foto de infância do diretor Steven Spielberg ao lado dos pais Arnold e Leah — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão entre público e crítica

Em votação de 74 mil usuários no IMDb, Os Fabelmans possui média de 7,6. No site Metacritic, o metascore do longa é 84, acompanhado do selo "Deve Assistir". Na mesma plataforma, o público garantiu ao filme nota 7.2. Já no agregador Rotten Tomatoes, o índice de aprovação ficou em 92% (garantindo o selo "Fresco"), ao lado de 83% na avaliação da audiência. O consenso entre a crítica neste último site decretou que a obra é "parte memorial, parte ode ao poder do cinema", e que além disso é também "'a prova de que ele (Spielberg) não perdeu seu toque mágico".

Os Fabelmans esteve presente também no Globo de Ouro, onde recebeu cinco indicações e foi vencedor em duas: Melhor Drama e Diretor. O filme teve 11 indicações no Critics' Choice Awards, ficando atrás apenas de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. O único prêmio conquistado foi na categoria Melhor Ator Jovem, obtido pelo ator Gabriel LaBelle.