Oscar 2023: conheça os filmes vencedores da premiação

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo foi o grande vencedor do Oscar 2023. Na cerimônia que aconteceu neste domingo (12) no Dolby Theater, em Los Angeles, o filme disponível no Amazon Prime Video recebeu sete prêmios, incluindo melhor filme, melhor atriz e melhores atores coadjuvantes. Nada de Novo no Front, original da Netflix, foi o segundo maior destaque da noite, com quatro troféus. O longa alemão levou a melhor nas categorias filme internacional e melhor trilha sonora.