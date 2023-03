Oscar 2023: onde assistir e horário da cerimônia de entrega do prêmio

A 95ª cerimônia do Oscar ocontece neste domingo (12), a partir das 21h, no horário de Brasília. A transmissão ao vivo da edição organizada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas poderá ser vista aqui no Brasil na plataforma de streaming HBO Max, que participa da cobertura pela primeira vez, e no canal a cabo TNT. A festa de entrega dos prêmios da maior premiação do cinema ocorrerá no Teatro Dolby, em Los Angeles, e a apresentação ficará por conta do comediante Jimmy Kimmel, que assume o papel pela terceiro ano, visto que ele norteou as premiações de 2017 e 2018.