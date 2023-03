Palworld: conheça jogo semelhante a Pokémon, mas com armas

Assim, durante a gameplay, caberá ao jogador decidir se suas ações o colocarão como um herói ou mais um vilão. O título será lançado para PC (via Steam) em 2023, mas ainda não teve data de lançamento revelada. Veja, a seguir, mais detalhes sobre.

1 de 2 Palworld tem muitas semelhanças com Pokémon, mas com temas sombrios e armas de fogo — Foto: Reprodução/Steam Palworld tem muitas semelhanças com Pokémon, mas com temas sombrios e armas de fogo — Foto: Reprodução/Steam

História

Segundo os desenvolvedores, haverá elementos de história no game, mas não uma narrativa fechada para guiar a campanha. Inspirado em jogos como Minecraft, Ark: Survival Evolved e Rust, Palworld permite que players criem a própria trama a partir de suas ações, enquanto informações a respeito do mundo são transmitidas indiretamente por cenários e itens. Assim, é possível escolher tanto ser bom quanto mau no mundo do título.

Gameplay

A jogabilidade básica do jogo é de ação e aventura em terceira pessoa, com algumas partes de FPS. Assim, usuários podem andar e explorar livremente pelo mundo aberto e podem também usar armas para lutar contra outros caçadores. Curiosamente, até mesmo os Pals podem sacar e usar armamentos se forem instruídos para tal. Além disso, os monstrinhos também servem como arsenal em certas ocasiões.

Ainda, vale ressaltar que as criaturas são capazes de ajudar nos combates por meio de golpes elementais, como de fogo, água e mais. Algumas delas também podem atuar como meios de transporte no grande mapa do jogo.

Os elementos de sobrevivência se apresentam pela necessidade de coletar recursos e alimentos, com os próprios companheiros Pals podendo ser comida. Já os materiais podem ser usados para construção, que vão desde casas até foguetes, e plantações, que podem ser regadas pelos monstrinhos. A mão de obra dos bichinhos Pal também serve em fábricas, produzindo armas e outras ferramentas, algo que novamente reitera o poder de decisão do jogador em como tratará as criaturas.

Multiplayer

Segundo os desenvolvedores, Palworld incluirá multiplayer online, no qual será possível batalhar contra outro jogador e também trocar monstrinhos. Não foram dados maiores detalhes sobre o multiplayer, mas interessados se perguntam se será algo mais parecido com Minecraft, no qual amigos visitam seu mundo, ou Rust, com um servidor online em que jogadores precisam defender sua base dos ataques de outros usuários. Veja, abaixo, o trailer do jogo:

Requisitos mínimos

Palworld - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Sistema operacional: Windows 10 ou superior (64 Bits) Processador: Intel Core i5 3570 3,4 GHz (4 núcleos) Memória RAM: 12 GB Placa de vídeo: Placa dedicada GTX 770 2GB ou equivalente DirectX: 11 Rede: Conexão de internet banda larga Armazenamento: 15 GB de espaço disponível