Paramount+ lança plano mais barato para celulares; veja preço

Novo pacote de assinatura do Paramount+ traz uma redução no valor da assinatura para celulares — Foto: Divulgação/Paramount+

A nova modalidade de assinatura trará todos os benefícios do plano padrão da plataforma, incluindo poder usufruir de todo o catálogo do serviço. A única diferença é que o acesso só poderá ser feito por meio de dispositivos móveis, sendo ele smartphone ou tablet.

Atualmente, o catálogo do Paramount+ esteve em alta com o filme de Teen Wolf, a série The Handmais Tale, o reencontro de iCarly, além da transmissão de esportes ao vivo, como a Conmebol, a Libertadores e a Premeier League.

Além do anúncio do novo plano, a Paramount+ também ajustou os preços do pacote anual do plano padrão. Com o atual valor, a mensalidade sai a R$ 11,50. Veja os valores abaixo: