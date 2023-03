Pix do Banco do Brasil fora do ar: app fica instável, e usuários reclamam

O Pix do Banco do Brasil está fora do ar nesta segunda-feira (6), indicam usuários nas redes sociais. De acordo com relatos publicados no Twitter, o método rápido de transferência não está funcionando no aplicativo nem no Android nem no iPhone (iOS). Outros correntistas do banco apontam ainda que outras transações do app, como pagamento de boletos, também não estão funcionando hoje. O TechTudo entrou em contato com o Banco do Brasil para entender o que ocasionou a falha e se há previsão de conserto, mas, até fechamento da matéria, não havia recebido retorno.