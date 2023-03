Por que a Apple usa telas da Samsung no iPhone? Entenda a decisão

Apesar de disputarem o mercado de celulares de ponta com o iPhone 14 e o Galaxy S23 , pouca gente sabe que a Apple e a Samsung cooperam comercialmente nos bastidores. É que a empresa sul-coreana é a principal fornecedora de painéis OLED para a marca da maçã. O motivo para a preferência da tecnologia da rival está relacionada à eficiência luminosa dos displays, já que o gasto energético é quase 75% menor em comparação com telas da fabricante rival chinesa BOE.

A informação foi divulgada recentemente num post com as métricas de energia das telas de quatro poderosos smartphones. Tanto o iPhone 14 Pro quanto o iPhone 14 Pro Max (os dois modelos mais caros da geração atual) são abastecidos por painéis OLED da Samsung – com tecnologia LTPO. Enquanto isso, as variantes mais econômicas (iPhone 14 e iPhone 14 Plus) recebem tecnologia da marca BOE.

2 de 3 iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max usam telas OLED do tipo LTPO — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max usam telas OLED do tipo LTPO — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Telas Samsung consomem 75% menos energia que rivais

A tabela mostra o consumo energético da tela de dois aparelhos da Huawei, um da Xiaomi e um da também marca chinesa Vivo. Enquanto o Huawei Mate Pro Plus e o Huawei Mate 50 RS usam telas da marca BOE, o Xiaomi 12S Ultra e o Vivo X90 Plus contam com tecnologia da Samsung.

Com isso, a diferença no consumo energético é alta. Enquanto o Huawei Mate 50 RS gasta cerca de 1,7 W para iluminar a tela OLED da fabricante BOE, o Xiaomi 12S Ultra, que usa o display tela OLED E5 da Samsung, precisa de apenas 1 W para iluminar uma tela de resolução maior –1440 x 3200 pixels contra 1212 x 2616 pixels do Mate 50 RS.

3 de 3 Gasto energético de celulares premium — Foto: Reprodução/Tech_Reve Gasto energético de celulares premium — Foto: Reprodução/Tech_Reve

O modelo mais eficiente da lista foi o Vivo X90 Plus, que é equipado com a tela OLED E6, da Samsung. O dispositivo gasta 0,5 W para alimentar a tela de 1440 x 3200 pixels. O Huawei Mate 40 Pro Plus é o que mais gasta energia da lista, com 1,9 W de consumo para um painel de 1344 x 2772 pixels.

Além da Apple, a Samsung também fornece os componentes OLED para outras gigantes da tecnologia. A alta demanda tem a ver com os resultados positivos obtidos pela tecnologia sul-coreana não apenas nos quesitos de eficiência luminosa, mas também no contraste e equilíbrio de cores. O Galaxy S23 Ultra, por exemplo, ganhou prêmio ouro no teste de exibição do site DxOMark, especializado em fotografia.

Com informações de DxOMark, WCCF Tech e @Tech_Reve

