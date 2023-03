Pornhub, site de vídeos adultos, ganha documentário na Netflix

O Pornhub, uma das maiores plataformas de conteúdo pornográfico no mundo, teve sua história contada no documentário Pornhub: Sexo Bilionário, lançado nesta quarta (15) na Netflix . O site é conhecido no ramo de entretenimento adulto por ter sido pioneiro na expansão de conteúdo sexual na Internet, mas não escapa das acusações de lucrar com exploração sexual. O filme aborda os sucessos e as polêmicas do portal para compreender os dois lados em conflito.

A diretora Suzanne Hillinger, que também trabalhou em Rats: Realidade Urbana e Weekly: A História por trás da Notícia (2019), investiga não apenas a trajetória do Pornhub como também conversa com atores e atrizes pornôs, como Asa Akira, Siri Dahl, Cherie DeVille e Allie Knox, advogados, ex-funcionários da plataforma e demais trabalhadores sexuais para entender o que está por trás das disputas judiciais contra o site.

A cineasta também entrevistou ativistas e representantes ligados a grupos que combatem a exploração sexual para dar foco às acusações de que a plataforma lucra com tráfico sexual, estupros, pornô de vingança e pornografia infantil.

Histórico e acusações contra o Pornhub

O Pornhub surgiu em 2007, no Canadá, como uma plataforma similar ao YouTube, um espaço aberto para a postagem de fotos e vídeos pornográficos. O portal é considerado por especialistas do ramo como uma empresa pioneira entre as companhias de entretenimento adulto que se estabeleceram com sucesso na Internet, com grande acesso pelo mundo e disponível em mais de 10 línguas. Com a expansão comercial do site, vieram também os escândalos relacionados aos seus lucros.

Em março de 2020, uma reportagem da Vice relatou que o site abrigava vídeos feitos de maneira não consensual da extinta produtora GirlsDoPorn. O fundador, Michael Pratt, foi preso pelo FBI em dezembro de 2022 por fraude, exploração sexual, agressão sexual e produção de pornografia infantil. Após o escândalo, o Pornhub apagou os vídeos da plataforma.

Ainda em 2020, uma reportagem do The New York Times publicada em dezembro revelou que o portal continha um farto conteúdo de pornografia infantil, o que minou a credibilidade do Pornhub na indústria, resultando no fim da parceria com empresas de cartão de crédito e colocando o site na mira de grupos de combate à exploração sexual.

Repercussão entre público e crítica

Até o momento, foram registrados nove reviews no agregador de resenhas Rotten Tomatoes, o que garantiu ao documentário aprovação de 67% entre a crítica e sem avaliação do público. No IMDb, a nota em votação dos usuários é de 5,2 de 10, com apenas 42 avaliações.

No jornal The Guardian, a nota para Pornhub: Sexo Bilionário é 2 de 5 estrelas, com a justificativa da obra de Suzanne Hillinger "não dizer muito" sobre o problema do portal pornográfico. Reviews positivos, no entanto, foram registrados nos sites Daily Telegraph, Variety e San Francisco Chronicle, que elogiaram a abordagem dos temas discutidos no filme.