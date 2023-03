Positivo anuncia novos celulares da linha Twist por menos de R$ 1.000

O lançamento, segundo a marca, tem design "moderno", com entalhe em forma de gota em volta da câmera selfie, tela grande que ocupa quase toda a superfície, além de visual sóbrio e perfil fino, com cantos arredondados que tendem a facilitar a pegada e o manuseio.

Na mesma ocasião, a marca também divulgou o lançamento do Positivo Twist 5 Pro, celular que possui uma ficha técnica ainda mais modesta. O aparelho traz 64 GB de espaço interno e uma tela IPS LCD de 6,26 polegadas com resolução HD+ e bateria de 3.000 mAh. As câmeras frontal e traseira possuem 8 MP.