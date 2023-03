Positivo lança robô aspirador smart que pode mapear a casa

A Positivo anunciou, nesta quinta-feira (30), o lançamento do Smart Robô Aspirador Wi-Fi Laser, novo robô inteligente que consegue mapear os cômodos da casa. Com conexão Wi-Fi e compatibilidade com a Alexa, assistente virtual da Amazon, o produto premium de alta performance promete levar ainda mais autonomia e eficiência para as casas conectadas. Por meio da tecnologia luminosa, o aparelho é capaz de determinar locais de difícil acesso ou por onde não pode passar, por exemplo, e pode ser controlado por um aplicativo próprio. O produto já está disponível no site da Positivo Casa Inteligente pelo preço de R$ 2.699.