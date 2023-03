Power Rangers Agora e Sempre, da Netflix, ganha trailer oficial

Power Rangers Agora e Sempre (Power Rangers Once & Always em inglês), especial que comemora os 30 anos da famosa saga, ganhou seu primeiro trailer completo. O episódio será exibido pela Netflix em 19 de abril, com estreia mundial, e foi anunciado em janeiro deste ano . A prévia mostra o retorno de quatro atores originais da série, entre eles David Yost, o Billy, e Walter Emanuel Jones, o Zack, além de também revelar que a vilã será uma versão robótica da bruxa Rita Repulsa, que planeja voltar no tempo para eliminar os heróis antes de serem recrutados pelo líder Zordon. A produção é uma parceria Netflix e Hasbro .

1 de 2 Power Rangers Agora e Sempre chega na Netflix em abril — Foto: Reprodução/Netflix Power Rangers Agora e Sempre chega na Netflix em abril — Foto: Reprodução/Netflix

Além de David e Walter, retornam também Steve Cardenas, o Rocky e segundo Ranger Vermelho, e Catherine Sutherland, Kat e segunda Ranger Rosa. Todos são mostrados reunidos na base com o robô Alpha, que agora administra o local sozinho – desde que Zordon morreu. Várias cenas de ação e combate aparecem no trailer, confirmando que o mesmo tipo de ação do seriado dos anos 90 deve estar presente por aqui.

O especial também vai prestar homenagem à atriz Thuy Trang, a primeira Ranger Amarela, que faleceu em 2001. Na história, Trini, sua personagem, cai em batalha contra Rita, mas sua filha, Minh (Charlie Kersh), quer assumir seu legado e vingar sua mãe.

Os fãs podem esperar ainda por outras referências e homenagens para os 30 anos de Power Rangers ao longo do especial, alguns deles mostrados no trailer, como as participações de Karan Ashley e Johnny Yong Bosch, segunda Ranger Amarela e segundo Ranger Preto, respectivamente.

Apesar de o trailer exibir a participação do time completo transformado, os astros Austin St. John e Amy Jo Johnson não retornam como Ranger Vermelho e Ranger Rosa, respectivamente, por motivos diversos. Já o ator Jason David Frank, o Ranger Verde, faleceu no final de 2022, mas chegou a recusar o convite para participar do especial.

Agora e Sempre e Cosmic Fury

Vale lembrar que Power Rangers tem outra grande novidade para 2023, que é a estreia da série Power Rangers: Cosmic Fury. Ela é continuação direta de Power Rangers: Dino Fury e traz ainda o mesmo elenco de atores e atrizes, agora com novos uniformes. Na história teremos também homenagens a temporadas passadas, como a participação do vilão Lord Zedd. A saga também terá ligação com Agora e Sempre, apesar de não serem a mesma coisa.

2 de 2 Power Rangers: Cosmic Fury estreia ainda em 2023 — Foto: Divulgação/Hasbro Power Rangers: Cosmic Fury estreia ainda em 2023 — Foto: Divulgação/Hasbro

Cosmic Fury tem previsão de estreia para o fim de 2023 e ainda não há mais detalhes sobre a trama ou outros personagens além do elenco original, mas será exibida igualmente pela Netflix no mundo todo.