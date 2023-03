Prime Gaming terá Wolfenstein, Metal Slug e mais jogos de graça em abril

O Amazon Prime Gaming revelou, nesta quinta-feira (30), os jogos de PC que poderão ser resgatados de graça no serviço ao longo do mês de abril. A lista conta com sucessos recentes, como Wolfenstein: The New Order e The Beast Inside, além dos clássicos de arcade Metal Slug 4, Ninja Masters e mais. Para jogá-los, usuários precisam apenas acessar o site de recompensas nas datas determinadas e usar o aplicativo do Amazon Games, embora alguns dos títulos possam exigir resgates em lojas diferentes.