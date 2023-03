Primeiro Apple: dicas essenciais para você explorar seu novo iPhone

1- Só iPhone tem iOS

Somente os iPhones trabalham com iOS, o sistema operacional da Apple para seus celulares. Em geral, o sistema é rápido, fluido e fácil de mexer, principalmente, para novatos e idosos.

Os aplicativos costumam ter boa integração ao sistema e podem ser reorganizados de diversas formas, inclusive em pastas. É só segurar o dedo sobre o ícone e depois movê-lo.

O iOS não possuía muitas personalizações, mas isso vem mudando, com o acréscimo de recursos como os widgets e a Dynamic Island nos iPhones 14 Pro e 14 Pro Max, com mais informações em tempo real.

Para adicionar novos widgets, é só pressionar o dedo em uma área vazia da tela até aparecer o sinal de "+" na parte superior. Clique nele e explore a lista de aplicativos com widgets disponíveis, como Tempo, Calendário, Lembretes, Siri ou Google, que podem ser fixados em três tamanhos na tela, reposicionando os apps.

Você pode espalhar os widgets por todas as telas ou criar uma tela de início com os apps que mais utiliza e que vão ajudar na sua rotina com informações atualizadas.

2- Botões do iPhone

Os iPhones possuem o botão principal/Power na lateral direita, enquanto os botões de volume e a chave de modo silencioso ficam na lateral esquerda. O iPhone SE é o único ainda fabricado pela Apple que possui o botão de início com Touch ID abaixo da tela.

Além das funções básicas, os botões são atalhos para outros comandos. Por exemplo, quando você estiver com a câmera aberta, pode pressionar o botão de aumentar o volume para tirar uma foto ou para iniciar uma gravação.

Para capturar a tela do iPhone, você aperta juntos o botão principal e o de aumentar o volume. Para abrir a carteira para fazer pagamentos por aproximação, clique duas vezes no botão principal e escolha seu cartão de crédito.

E há ainda os comandos por gestos e as ações com toque do dedo na parte de trás do iPhone, que podem ser personalizados. Com o Tocar Atrás, por exemplo, você pode bloquear o aparelho ou fazer uma captura de tela.

3- Segurança

A Apple ainda é a empresa que garante atualizações de sistema operacional por mais tempo para os seus smartphones, cerca de quatro a cinco anos. E isso importa porque um aparelho com sistema atualizado pode significar melhorias visuais e de performance mas, principalmente, mais segurança para o usuário.

Como o iOS é baseado em um sistema fechado e só permite instalar aplicativos da sua própria loja, ele é um alvo mais difícil de vírus, programas maliciosos e de desbloqueio contra a vontade do usuário, em caso de perda ou roubo. Não impossível, porém é mais difícil do que nos outros smartphones.

Além disso, o iPhone tem mais opções de privacidade e de não permitir o rastreamento dos dados do usuário por apps.

De toda forma, não deixe de configurar corretamente seu Face ID e crie uma senha difícil de seis dígitos para desbloquear o aparelho. Nada de 000 000 ou 123 456.

4- Facetime e iMessage

Quem tem um iPhone, iPad ou computador da Apple conta com os aplicativos de videochamada e de troca de mensagens que se tornaram referência no mundo todo. Porém, eles são exclusivos para os dispositivos da empresa.

O melhor é que você não precisa fazer outro login nem buscar contatos. Depois de configurar seu iPhone, os dois serviços encontram os contatos da sua agenda que também possuem dispositivos Apple automaticamente e você pode trocar mensagens com segurança ou fazer chamadas com câmera com ótima qualidade.

5- Crie seu Memoji

A Apple criou os Memojis para inserir mais personalidade e diversão nas conversas pelo iPhone. Você pode utilizar os avatares já existentes, como o ursinho, o alien, a vaquinha ou o unicórnio, ou criar um Memoji personalizado.

É só abrir o iMessage e abrir uma nova conversa para criar o seu Memoji. Depois disso, ao enviar uma nova mensagem para alguém, você pode gravar um vídeo com seu Memoji reproduzindo suas expressões por até 30 segundos. Ou é possível até utilizar o seu avatar personalizado como figurinha do Whatsapp.

6- Lembretes

Explore o aplicativo Lembretes para não deixar passar nenhum compromisso ou tarefa. Você pode criar novos itens e listas e escolher para ser lembrado em um horário especial ou quando chegar ao seu endereço, por exemplo. Você pode até mesmo fixar o widget de Lembretes na tela inicial.

Os itens só desaparecem depois de você clicar no círculo vazio na esquerda, preenchendo e tirando o compromisso da lista.

7- Ecossistema Apple

Não há como negar que o ecossistema de produtos Apple é um dos mais bem integrados na indústria.

Quem possui um Macbook ou iPad sabe como é fácil transferir arquivos pelo AirDrop. Você pode usar um iPad como segunda tela do seu computador Apple, arrastar arquivos de um dispositivo para outro e até mesmo copiar um texto ou código de barra no Macbook e colar no iPhone, por exemplo, para pagar uma conta no app do seu banco.

Usando o mesmo Apple ID, você pode acrescentar compromissos no seu calendário, criar lembretes ou notas de texto e eles vão aparecer em todos os dispositivos.

Além disso, a integração perfeita do iPhone com o Apple Watch e com os fones de ouvido da marca ainda são exemplos para as outras marcas.

8- Personalize a Central de Controle

A Central de Controle concentra todas as configurações essenciais para o uso do iPhone no dia a dia, como volume, brilho da tela, ativar o Bluetooth, proibir a rotação de tela, usar o flash como lanterna e muito mais.

Para acessar a Central de Controle, é só deslizar o dedo para baixo do canto superior direito da tela. Se você deslizar para baixo de qualquer outro ponto de cima da tela, vai puxar as notificações dos aplicativos.

Algumas ferramentas possuem mais opções. Por exemplo, se você só clicar no ícone da câmera, o iPhone abre a câmera. Mas se você segurar o dedo sobre o ícone, aparecem as opções Tirar Selfie, Gravar Vídeo, Tirar Retrato, etc.

Para configurar a Central de Controle, é só acessar o menu nos Ajustes, no terceiro bloco, e escolher quais recursos e ferramentas vão aparecer quando você deslizar o dedo.

9- iPhone no Modo Escuro

O Modo Escuro da tela é ideal para economizar bateria e ainda pode proteger a visão contra a exposição elevada à luz azul. Como as telas dos iPhones são Super Retina ou Super Retina XDR, um tipo de display OLED proprietário da Apple, áreas pretas na tela são pixels totalmente desligados.

Em Ajustes, procure por Tela e Brilho. Você pode escolher o modo escuro ou manter o Automático, que alterna entre o claro e o escuro de acordo com o horário.

Nesse menu, você também pode alterar o tamanho do texto, ativar o brilho True Tone, que adapta a tela de acordo com a iluminação ambiente, e o Night Shift, que muda a temperatura das cores para um espectro mais quente, para que os olhos não sejam tão estimulados antes de dormir.

10- Aprenda a usar o Modo Foco

Uma das novidades mais recentes do iOS é o Modo Foco, uma ferramenta de personalização para que você consiga se concentrar nas atividades do seu dia, com interrupções apenas dos aplicativos ou das pessoas que você escolher. Você pode configurar modo de trabalho, carro, sono ou criar um novo.

Com o tempo, o usuário vai descobrir muito mais recursos e personalizar cada vez mais sua experiência.