Prouni 2023.1: saiba como consultar o resultado da segunda chamada

O resultado da segunda chamada do Programa Universidade Para Todos (Prouni) fica disponível nesta terça-feira (21). Por enquanto, o edital do Ministério da Educação (MEC) ainda não definiu o horário em que a lista com os futuros bolsistas em universidades particulares será divulgada — assim, ela pode sair a qualquer momento neste dia. A primeira chamada do programa foi divulgada em 7 de março deste ano e, para quem não for selecionado na segunda chamada, haverá ainda uma lista de espera (disponível em 5 e 6 de abril).