Próximo iPhone pode ter as bordas mais finas já vistas num celular

O iPhone 15 Pro Max ainda não foi lançado, mas deve se tornar o celular com as bordas mais finas do planeta. O entorno do smartphone teria apenas 1,55 mm de espessura, de acordo com o perfil Ice Universe, reconhecido por antecipar informações da indústria. Caso o dado se confirme, o próximo celular da Apple poderia bater o recorde do Xiaomi 13, com 1,81 mm.