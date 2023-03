PS Plus de abril terá Sackboy: A Big Adventure, Tails of Iron e mais

2 de 5 PS Plus de abril oferece Sackboy: A Big Adventure, Tails of Iron e Meet Your Maker — Foto: Divulgação/Sony PS Plus de abril oferece Sackboy: A Big Adventure, Tails of Iron e Meet Your Maker — Foto: Divulgação/Sony

Sackboy: A Big Adventure (PS4, PS5)

Um dos jogos de lançamento do PlayStation 5 (PS5), Sackboy: A Big Adventure traz o personagem-título em um divertido jogo de plataforma tridimensional que remete aos clássicos do gênero. Sua premissa busca aproveitar vários elementos familiares aos fãs de LittleBigPlanet, incluindo cenários interativos, customização de personagens e multiplayer cooperativo.

Na história, o terrível Vex, um ser mítico nascido do caos e do medo, sequestrou os amigos de Sackboy para forçá-los a construir um dispositivo que promete desolar o Artemundo e transformá-lo em um verdadeiro pesadelo. Dessa forma, cabe ao protagonista embarcar em uma corrida contra o tempo para destruir os planos do vilão e salvar seus amigos.

Sackboy: A Big Adventure é um divertido jogo de plataforma 3D que agora também está disponível no PC

Tails of Iron (PS4, PS5)

Tails of Iron é um RPG com belos visuais desenhados à mão e que traz um combate brutal inspirado por jogos do gênero soulslike. Os jogadores assumem controle de um rato chamado Redgi, que é o herdeiro do Trono dos Ratos. No entanto, o impiedoso Clã dos Sapos, liderado pelo Verruga Verde, acabou tomando o poder à força e agora cabe ao protagonista restaurar a seu reino.

Os jogadores têm liberdade para explorar um mundo medieval e sombrio, assolado pela guerra, para completar missões secundárias. Há seis biomas distintos para serem desbravados, cada um com seus segredos. Além disso, é possível equipar Redgi com diferentes equipamentos para cada situação, incluindo armaduras mais leves e pesadas, machados, lanças, espadas, arco e flecha, entre outras armas.

Tails of Iron traz belos gráficos desenhados à mão e chama a atenção pelo combate punitivo

Meet Your Maker (PS4, PS5)

Dos mesmos criadores de Dead By Daylight, Meet Your Maker é um jogo de tiro em primeira pessoa que mistura elementos de estratégia. A ideia é que os jogadores criem seus próprios níveis com armadilhas e inimigos, que podem ser jogados tanto sozinho como com algum amigo. Explorando os níveis da comunidade, os jogadores podem subir de nível e ganhar recursos para melhorar suas próprias criações. A gameplay é bastante frenética e lembra jogos como DOOM pela sua velocidade e temática.

Meet Your Maker é novo jogo dos mesmos criadores de Dead By Daylight que permite criar os próprios níveis

Vale lembrar que a PS Plus Essencial é o nível mais básico do serviço de assinatura da Sony. O plano garante acesso a multiplayer online nos consoles da marca, salvamento de dados na nuvem, descontos exclusivos e uma seleção de jogos mensais. Uma vez resgatados, os jogos são vinculados à conta do usuário e podem ser jogados desde que uma assinatura esteja em vigor.