PS Plus Extra de março terá Ghostwire Tokyo, Uncharted, Tchia e mais

Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões traz Uncahrted 4: A Thief's End e Uncharted: The Lost Legacy remasterizados — Foto: Divulgação/Sony

Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões

A coletânea de Legado dos Ladrões traz versões remasterizadas de Uncharted 4: A Thief's End e Uncharted: The Lost Legacy, com visuais melhorados para PS5. No quarto game da série, Nathan reencontra seu irmão Sam, que acreditava ter morrido. Juntos, eles partem em uma última caça ao tesouro repleta de perigos.

Já em Uncharted: The Lost Legacy, acompanhamos Chloe Frazer, personagem de Uncharted 2: Among Thieves, em uma aventura original ao lado de Nadine Ross, uma das antagonistas do quarto jogo. Ambas estão em busca de um artefato antigo que pode evitar uma guerra civil na Índia: a Presa de Ganesha.

Tchia

Neste game de aventura em mundo aberto, jogadores controlam a jovem Tchia, que mora em uma ilha localizada no arquipélago isolado do Oceano Pacífico. Baseada na cultura da Nova Caledônia, a gameplay do jogo traz uma aventura na qual a menina poderá explorar toda a ilha, escalando montanhas e planando com um pedaço de tecido, além de assumir o controle de animais e objetos com sua habilidade Soul Jumping.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

O game cooperativo da Ubisoft utiliza a base criada por Rainbow Six Siege para colocar usuários contra uma ameaça alienígena chamada Arqueanos. Integrando uma equipe composta por 3 jogadores, será preciso invadir locais dominados pelas criaturas, ser furtivo em suas ações e tentar sair com vida com recompensas incríveis. Se tudo der errado, tente sair "à base da bala" e deixar para resgatar aliados tombados em uma próxima incursão.

GhostWire: Tokyo

Este é um jogo de ação em primeira pessoa desenvolvido pela Tango Gameworks, estudio de Shinji Mikami -- mesmo criador de Resident Evil e The Evil Within. O jogo conta sobre um ataque feito por um perigoso ocultista à cidade de Tóquio, no Japão, e como jogadores utilizam uma poderosa entidade espectral ao seu lado para enfrentá-lo. Assim, usuários têm em suas mãos uma série de habilidades sobrenaturais para enfrentar forças demoníacas chamadas Yokais. Vale dizer que o game sairá também no Xbox Game Pass, a partir de 12 de abril.

Life is Strange 2 e Life Is Strange: True Colors

Dois capítulos da saga Life is Strange chegam à PS Plus Extra e Deluxe esse mês. Em Life is Strange 2, é possível acompanhar a história dos irmãos Sean e Daniel, que fogem de casa enquanto tentam lidar com poderes telecinéticos descobertos por Daniel.

Já em Life is Strange: True Colors, a história segue os passos de Alex Chen, uma jovem com o poder psíquico da empatia, que precisa descobrir o mistério da morte de seu irmão ao compreender e manipular emoções das pessoas ao seu redor.

Neste jogo de mundo aberto da Ubisoft, somos apresentados a Fenyx, um semideus da mitologia grega jogável em forma masculina ou feminina. Ao longo da gameplay, o protagonista tem como missão enfrentar o grande vilão Tifão, que roubou os poderes dos outros deuses do Olimpo. A aventura traz uma grande quantidade de exploração, combate com grandes combos, novos poderes a serem obtidos e quebra-cabeças.

Dragon Ball Z: Kakarot

O game baseado na animação japonesa permite jogar as principais histórias de Goku e seus amigos, como a chegada de Raditz e as sagas dos Sayajins, Freeza, Androides, Cell e Majin Buu. Durante o jogo, players terão a chance de também controlar outros Guerreiros Z em batalhas que mesclam ação e RPG, como Gohan, Vegeta, Picollo e Trunks.

Street Fighter 5 Champion Edition

A clássica série de luta chega no serviço com sua versão mais completa. Isso porque ela agrega a experiência do modo arcade, história, multiplayer e versus online com amigos e jogadores de todo o mundo. No total, o título oferece cerca de 40 personagens para serem escolhidos, inclusive os que foram disponibilizados através de DLCs.

Neste cômico e caótico jogo, usuários controlam um ganso disposto a estragar o dia de todas as pessoas de um pequeno vilarejo. O game, apesar de não ser muito profundo, conta com muito charme e bom humor, o que garantiu sua vitória em várias premiações da indústria. Após uma atualização, ele também passou a permitir jogatina cooperativa, com até um amigo em multiplayer local.

Neste spin-off da série de RPG Final Fantasy, usuários são apresentados à Classe Zero, um grupo de estudantes de elite enviados para realizar missões consideradas muito difíceis para outros grupos. No sombrio mundo de Orience, um longo conflito envolve as nações, e, logo, os jovens terão que descobrir como enfrentar os horrores da guerra que acontece além dos muros da escola.

Publicado pela Bethesda, Rage 2 é um aclamado título de tiro, desenvolvido pelos estúdios id Software e Avalanche Studios. A trama conta a história de um mundo pós-apocalíptico dominado por gangues sanguinárias, que vivem em contraste com o tirânico grupo militar Autoridade, que tenta conquistar tudo com punho de ferro. No papel de Walker, o último guardião do deserto, o jogador precisará cruzar o deserto em complexos veículos para se manter livre e derrubar diversos oponentes.

A sequência do game The World Ends with You , do Nintendo DS, apresenta um grupo de novos personagens, entre eles o protagonista Rindo. Após encontrar um broche misterioso, ele se vê preso a um jogo de sobrevivência chamado "Reaper's Game", que se passa em uma dimensão paralela. Para sobreviver e, então, voltar para o "mundo real", será preciso enfrentar criaturas chamadas Noise, que possuem poderes psíquicos.

Haven

Um RPG de aventura voltado para exploração e relacionamento, Haven traz um casal apaixonado que deseja viver seu amor livre em um planeta isolado. No papel de Yu e Kay, o jogador poderá explorar o planeta em que estão, lutar contra criaturas pelo caminho e também realizar tarefas do cotidiano, como cozinhar e conversar sobre seu dia.

PS Plus Deluxe

Para assinantes da PS Plus Deluxe, haverá três novos jogos esse mês: Ape Escape 2, Ridge Racer Type 4 (do PlayStation One) e Syphon Filter: Dark Mirror (do PSP). Em Ape Escape 2, os analógicos do DualShock serão usados para controlar diversas ferramentas usadas para capturar macacos.

Já em Ridge Racer Type 4, usuários terão a chance de pilotar diversos carros em corridas que levaram o console da Sony aos seus limites, na época. Syphon Filter: Dark Mirror, por sua vez, é um game de tiro e ação furtiva baseado na franquia do PSOne, no qual jogadores controlam o agente Logan contra forças terroristas.

