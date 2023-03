PS5 Pro? Versão melhorada do console pode chegar em 2024, aponta rumor

Em uma ocasião anterior, Henderson também comentou sobre a chegada de um modelo "Slim" de PS5, que deve ter leitor de dico separado e ser lançado em setembro de 2023. Confira, a seguir, mais detalhes sobre.

PlayStation 5 pode ganhar modelo PS5 Pro em 2024 segundo rumor, além de uma nova versão com leitor de disco separado em setembro

Apesar de não haver informações oficiais sobre o PS5 Pro, foi encontrado o registro de uma patente de Ray Tracing no nome de Mark Cerny, mesmo designer responsável pela concepção dos PS5 e PS4. De acordo com a descrição da patente, a fabricante Sony estaria interessada em acelerar o processo de Ray Tracing nos games. Atualmente, há títulos da empresa, como Gran Turismo 7, nos quais a tecnologia de iluminação apenas pode ser utilizada em replays e na garagem, mas não durante corridas. Com uma nova ferramenta, esse cenário poderia mudar.

Além disso, em setembro de 2022, o insider já havia comentado que a Sony planejava lançar uma nova versão do PlayStation 5 (PS5), cujo codinome é "Chassi D". Este modelo não receberia o nome "PS5 Slim", como de costume, mas também seria menor, mais leve e mais barato, uma vez que seu leitor de disco seria vendido separadamente.

Recentemente, os estoques de PlayStation 5 (PS5) foram regularizados após uma grande escassez causada pela falta de peças, um reflexo da pandemia. O novo modelo de PS5 supostamente seria mais fácil de fabricar e permitiria uma maior expansão do console. Segundo Tom Henderson, a Sony estaria planejando vender 30,5 milhões de consoles no ano fiscal de 2023 e encerraria a produção dos modelos anteriores ao "Chassi D" no final do ano.