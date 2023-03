PS5 Slim? Versão menor do console é listada no e-commerce como novidade

O PS5 Slim, suposta versão menor do console da Sony, parece ser, cada vez mais, uma realidade. Os rumores do lançamento do novo videogame ganharam força nesta semana, após uma das maiores cadeias de produtos eletrônicos da Austrália, The Good Guys, listar o aparelho em seu site. Na descrição do produto, são mencionados detalhes como visual repaginado e dimensões menores, mas a página não está completamente funcional.