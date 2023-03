Puro luxo: conheça o iPhone de ouro de Messi, que custa R$ 28 mil

A versão de ouro do iPhone voltou aos holofotes diante da notícia de que Lionel Messi, o espetacular capitão da seleção argentina, presenteou os companheiros no desporto com dezenas de dispositivos. Cada um deles custa o equivalente a R$ 28 mil e tem como base o iPhone 14 Pro Max , a versão mais poderosa do último smartphone da Apple –lançado em setembro de 2022 .

Os 35 sortudos terão um equipamento exclusivo por contar com ouro 24 quilates e uma série de elementos de design escolhidos a dedo por Messi. A brincadeira (tida por alguns críticos como pura ostentação) custou quase R$ 1 milhão. Os valores foram revelados pelo CEO da empresa contratada para personalizar os produtos.

2 de 3 Parte traseira do iPhone 14 Pro Max dado de presente por Messi — Foto: Reprodução/iDesign Gold Parte traseira do iPhone 14 Pro Max dado de presente por Messi — Foto: Reprodução/iDesign Gold

O que tem de especial no iPhone de ouro?

Sob o chassi, o modelo ostenta as mesmas especificações técnicas do aparelho normal vendido pela Apple. A grande diferença é o design. Em vez do tradicional revestimento de alumínio e vidro do iPhone 14, as edições especiais adquiridas pelo jogador argentino trazem ouro 24 quilates, que é a versão pura de um dos metais preciosos mais cobiçados no mercado de luxo.

Além disso, cada peça foi personalizada para ter a gravação do nome do jogador presenteado, seguida do número da camisa ao lado do arrojo triplo de câmeras do smartphone. Na parte central da traseira do produto, a decisão foi incluir a logo da seleção argentina, seguida de “campeões da Copa do Mundo 2022”. Os 35 iPhones foram modificados pela iDesign Gold, uma empresa especializada na personalização do celular da Apple com pedras e metais preciosos.

Visual do iPhone de ouro foi pensado junto com Messi

O objetivo de Messi era presentear todos os jogadores e funcionários da equipe. Então ele entrou em contato com Ben Lyons, CEO da iDesign Gold. Segundo uma fonte ligada ao jornal The Sun, eles criaram o projeto juntos. De acordo com Ben, Lionel Messi “é um dos clientes mais leais da iDesign Gold” e entrou em contato com a companhia alguns meses após a final do torneio de futebol.

Foi Ben que sugeriu ao argentino a ideia dos iPhones dourados, já que Messi não queria presentear os companheiros com “habituais relógios”. O jogador adorou a ideia. O modelo escolhido foi o iPhone 14 Pro Max, a versão mais completa do smartphone da Apple.

3 de 3 Cada iPhone foi embalado numa caixa especial — Foto: Reprodução/iDesign Gold Cada iPhone foi embalado numa caixa especial — Foto: Reprodução/iDesign Gold

Sobre o iPhone 14 Pro Max

A última geração do smarphone da Apple foi anunciada globalmente no início de setembro de 2022. No Brasil, o produto teve seu lançamento no dia 7 de outubro. O iPhone 14 Pro Max de 1 TB de armazenamento interno chegou com preço sugerido de R$ 15.499, sendo possível encontrá-lo na Amazon por R$ 13.094. Já a versão de 128 GB custa R$ 8.100, também na Amazon.

Entre os detalhes de ficha técnica do iPhone 14 Pro Max está o conjunto triplo de câmeras traseiras com sensor principal de 48 MP, além do chip Apple A16 Bionic –o mais rápido da Apple. Na parte da frente, existe o Dynamic Island (o notch interativo em formato de pílula), onde animações de sistema dão a ideia de continuidade durante a execução de aplicativos de música, mapas, ligação e de redes sociais, por exemplo. A ideia foi aprovada nas primeiras impressões do TechTudo.

