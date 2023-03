Quando The Idol será lançada? Entenda bastidores e polêmicas da série

A HBO está em negociação para transmitir a estreia de sua nova série The Idol no Festival de Cinema de Cannes em maio deste ano, segundo o site Variety. A produção, que tem a premissa de satirizar o glamouroso mundo dos famosos, vem sendo amplamente aguardada tanto pela grande presença de celebridades no elenco quanto pelas polêmicas que rondam os bastidores. The Idol é uma criação de Reza Fahim, Sam Levinson (diretor do sucesso Euphoria) e Abel Tesfaye, ou The Weeknd, como é mais conhecido.

Lily-Rose Depp dá vida à protagonista da série e outros nomes, como Troye Sivan e Jennie Kim, do grupo de K-pop Blackpink, também já foram confirmados. Confira, a seguir, mais informações sobre o enredo, elenco e equipe técnica e as polêmicas da produção.

2 de 4 Lily-Rose Depp interpreta a protagonista de The Idol, Jocelyn — Foto: Reprodução/IMDb Lily-Rose Depp interpreta a protagonista de The Idol, Jocelyn — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Filmes em 4K: como manter a resolução ao transmitir do notebook para a TV? Veja no Fórum do TechTudo

Enredo de The Idol

Segundo as informações divulgadas, The Idol terá seis episódios e muito drama. Na trama, acompanharemos uma jovem cantora pop chamada Jocelyn e o caminho que a leva a se apaixonar por Tedros, dono de uma das boates mais exclusivas de Los Angeles. Seu novo amor, no entanto, guarda um segredo: ele é o líder de uma seita que atua na cidade.

Elenco e equipe técnica

The Weeknd protagoniza a nova produção da HBO juntamente com Lily-Rose Depp, interpretando os papéis de Tedros e Jocelyn. Além de atuar, o cantor é também uma das mentes por trás da criação e produção, assim como Reza Fahim e Sam Levinson, diretor da série Euphoria. O músico australiano Troye Sivan e a idol de K-pop Jennie Kim, do grupo Blackpink, também fazem parte do elenco, tal como os atores Dan Levy (Schitt's Creek) e Suzanna Son (Red Rocket).

3 de 4 A idol de K-pop Jennie Kim faz sua estreia como atriz na série The Idol — Foto: Reprodução/IMDb A idol de K-pop Jennie Kim faz sua estreia como atriz na série The Idol — Foto: Reprodução/IMDb

Em abril de 2022, a até então diretora de The Idol, Amy Seimetz (The Girlfriend Experience), deixou a produção depois de ter, supostamente, concluído 80% do material. Segundo informações do site Deadline, a insatisfação teria vindo de The Weeknd, que sentia que o programa estava com uma "perspectiva feminina muito forte". Dias antes do artigo, a HBO havia relatado que o seriado estaria tomando uma "nova direção criativa" e "ajustando seu elenco e equipe de acordo para melhor servir a esta nova abordagem da série".

Polêmicas dos bastidores

A saída de Amy Seimetz da direção de The Idol foi somente o prelúdio de outra forte polêmica da produção. Segundo informações da Rolling Stone no início de março, 13 fontes detalharam cenas sexuais gráficas que estavam pelo menos na fase de produção do roteiro, com uma pessoa comparando-as a "pornografia de tortura sexual".

Em um dos relatos, uma fonte disse: “O que eu assinei foi uma sátira sombria da fama e do modelo de fama no século 21. [...] Passou de sátira para a coisa que estava sendo satirizada". Em outro trecho, é relatado que o programa se baseia em uma fantasia tóxica em que uma mulher sofre um trauma, “e então ela quer mais porque isso torna sua música melhor”.

4 de 4 Em The Idol, The Weeknd e Lily-Rose Depp contracenam juntos — Foto: Reprodução/IMDb Em The Idol, The Weeknd e Lily-Rose Depp contracenam juntos — Foto: Reprodução/IMDb

Horas depois que o artigo da Rolling Stone foi publicado, The Weeknd publicou em seu Instagram o que parece ser uma cena da série, em que seu personagem e o de Lily-Rose Depp aparecem ironizando a revista, chamando-a de "um pouco irrelevante". Também em resposta à polêmica, desta vez ao site Vanity Fair, a HBO negou de forma enfática que The Idol fosse um seriado tóxico e afirmou que a troca de diretores ocorreu porque os primeiros episódios “não atendiam aos padrões" da emissora.