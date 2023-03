Razer anuncia mouse pad gamer feito de vidro temperado; veja preço

A Razer anunciou, no último dia 16, o lançamento de um inusitado mouse pad gamer feito de vidro temperado. De acordo com a divulgação oficial, o Razer Atlas foi projetado para que os jogadores mais exigentes possam realizar movimentos de forma cada vez mais rápida, uma vez que a sensação de resistência do material é quase inexistente. A fabricante também destaca que a higienização do mouse pad de vidro é feita com poucos produtos, o que tende a aumentar sua durabilidade. O produto será lançado no Brasil em maio pelo preço sugerido de R$ 999,99.