Red Dead Redemption 2, Far Cry e outros jogos estão até 75% mais baratos

Por fim, a Nintendo está realizando a segunda rodada da promoção temática do Dia do Mario, que aconteceu em 10 de março. Vários dos principais jogos do encanador para Nintendo Switch estão mais baratos até o dia 7 de abril. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções. Confira:

2 de 6 Horizon Forbidden West traz Aloy em uma corrida contra o tempo para enfrentar uma nova ameaça — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins Horizon Forbidden West traz Aloy em uma corrida contra o tempo para enfrentar uma nova ameaça — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

👉 PS5 não conecta à rede Wi-Fi? Veja como resolver no Fórum do TechTudo

PlayStation

A loja da Sony é bastante conhecida pelas suas promoções sazonais e agora é uma das melhores oportunidades para garantir alguns dos principais jogos da plataforma. Além de exclusivos dos estúdios da marca, é possível economizar em Kena: Bridge of Spirits, The Witcher 3: Wild Hunt e FIFA 23. Vale lembrar que a lista inclui não apenas jogos completos, mas também expansões. Confira os destaques:

3 de 6 Kena: Bridge of Spirits é um jogo de ação e aventura que esbanja carisma com seus visuais — Foto: Divulgação/Ember Labs Kena: Bridge of Spirits é um jogo de ação e aventura que esbanja carisma com seus visuais — Foto: Divulgação/Ember Labs

Xbox

Para celebrar seu quinto aniversário, Far Cry 5 está à venda pelo menor preço já registrado pelas lojas digitais dos consoles. Outros títulos populares como Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Batman: Arkham Knight e Injustice 2 estão com preço mais convidativos por tempo limitado nos consoles da Microsoft. Veja essas e mais ofertas da loja do Xbox a seguir:

4 de 6 Crash Bandicoot 4 segue fórmula da trilogia original, mas tirando proveito dos consoles atuais com seus visuais e mecânicas inéditas — Foto: Divulgação/Activision Crash Bandicoot 4 segue fórmula da trilogia original, mas tirando proveito dos consoles atuais com seus visuais e mecânicas inéditas — Foto: Divulgação/Activision

Far Cry 6 - R$ 83,98;

Crash Bandicoot 4: It’s About Time - R$ 82,50;

Tekken 7: Edição Definitiva - R$ 89,92;

Far Cry 5 - R$ 29,85;

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 - R$ 91,60;

Batman: Arkham Knight - R$ 36,00;

Injustice 2 - R$ 12,00;

Middle-Earth: Shadow of War - R$ 22,11;

Spyro Reignited Trilogy - R$ 63,00;

Unpacking - R$ 57,71.

Nintendo

Vários dos principais jogos do Mario estão mais baratos por tempo limitado no Nintendo Switch. Títulos como Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe e Super Mario 3D World + Bowser’s Fury estão à venda com 32% de desconto até o dia 7 de abril. Alguns jogos de parceiros de publicação também estão mais baratos, com destaque para clássicos como Resident Evil 4 e Final Fantasy VII. Veja as principais ofertas da Nintendo:

5 de 6 Mario Kart 8 Deluxe é o jogo mais vendido do Nintendo Switch e recebe conteúdo ainda hoje — Foto: Divulgação/Nintendo Mario Kart 8 Deluxe é o jogo mais vendido do Nintendo Switch e recebe conteúdo ainda hoje — Foto: Divulgação/Nintendo

Star Wars Jedi: Fallen Order está com 90% de desconto em preparação ao lançamento da sua sequência, em 28 de abril. Também é possível economizar em jogos aclamados pela crítica e pelos jogadores, incluindo Sekiro: Shadows Die Twice e God of War. Confira esses e mais títulos em oferta na plataforma da Valve:

6 de 6 Sifu é um game de ação com uma curiosidade, o personagem envelhece um pouco sempre que morre — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store Sifu é um game de ação com uma curiosidade, o personagem envelhece um pouco sempre que morre — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store