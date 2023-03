Redmi Note 12 Turbo: Xiaomi revela celular em homenagem a Harry Potter

A Xiaomi anunciou o lançamento de uma edição especial e limitada do Redmi Note 12 Turbo inspirado na saga de Harry Potter. Os principais símbolos do universo mágico cobrem toda a superfície traseira do celular , que conta até com uma alusão ao rosto do protagonista da história. O smartphone também oferece ícones e papéis de parede exclusivos da saga de livros e filmes , permitindo que os usuários customizem o sistema Android a seu gosto. O produto foi anunciado nesta terça-feira (28) e preço na China é de 2.399 yuans, o que dá cerca de R$ 1.790 em conversão direta e sem impostos.

Para trazer a marca registrada do personagem Harry para o aparelho, a Xiaomi aproveitou o formato e a posição do módulo de câmeras do Redmi Note 12 Turbo para inserir o desenho estilizado do óculos do protagonista e o desenho de sua cicatriz. A parte de trás ainda tem também o símbolo da escola de Hogwarts e a marca da franquia em cores que brilham, de acordo com o site GizmoChina.

2 de 4 Redmi Note 12 Turbo especial do Harry Potter tem grafismo todo próprio com símbols de Hogwarts — Foto: Divulgação/Xiaomi Redmi Note 12 Turbo especial do Harry Potter tem grafismo todo próprio com símbols de Hogwarts — Foto: Divulgação/Xiaomi

Dentro da caixa estão outros detalhes que devem encantar os fãs. A edição especial vem com uma ferramenta para ejetar cartão SIM com o símbolo da estação 9¾, uma réplica do Mapa do Maroto e da carta de aceitação na escola de magia e bruxaria, além de vários adesivos e uma capinha personalizada.

A ficha técnica é igual à do Redmi Note 12 Turbo já lançado:e conta com 12 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento interno, chip Snapdragon 7 Plus Gen 2 (Qualcomm) e bateria de 5.000 mAh. Quanto à tela, o celular premium apresenta tecnologia OLED em um visor de 6,67 polegadas de tamanho, 1080 x 2400 pixels de resolução e 120 Hz de taxa de atualização. A câmera principal tem 64 MP.

3 de 4 Redmi Note 12 Turbo do Harry Potter vem com adesivos e acessórios personalizados — Foto: Divulgação/Xiaomi Redmi Note 12 Turbo do Harry Potter vem com adesivos e acessórios personalizados — Foto: Divulgação/Xiaomi

4 de 4 Redmi Note 12 Turbo normal (branco) em contrate com a edição de Harry Potter — Foto: Divulgação/Xiaomi Redmi Note 12 Turbo normal (branco) em contrate com a edição de Harry Potter — Foto: Divulgação/Xiaomi

Até o momento, não há qualquer previsão de lançamento no Brasil desta edição especial de Harry Potter. No mercado nacional, a Xiaomi tem apostado no smartphone Poco X5 Pro, que oferece conexão 5G, tela AMOLED Full HD também com 6,67 polegadas, processador Snapdragon 778G e câmera principal de 108 MP.

O consumidor pode escolher entre o modelo com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno, e o com 8 GB de RAM e 256 GB de espaço. O celular foi lançado no mercado brasileiro em fevereiro de 2023 e pode ser encontrado pelo preço mínimo de R$ 2.499.

Com informações de GizmoChina

🎥 Saiba com o funciona o NFC do smartphone no vídeo abaixo