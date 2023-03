Resident Evil 4 e Mighty Doom são destaques nos lançamentos da semana

Resident Evil 4 Remake e Mighty Doom são destaques nos lançamentos da semana. O aguardado remake do clássico de ação e terror da Capcom e o novo jogo mobile baseado na antiga franquia de tiro não chegam sozinhos. Além deles, também estreiam o capítulo final da saga de RPG Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key; uma aventura repleta de natureza com a jovem Tchia; a ação 'estilo' Rogue de Have a Nice Death e mais. Confira, a seguir, tudo sobre os títulos que vêm nessa semana, como datas, preços e plataformas em que estão disponíveis.

Resident Evil 4 Remake - 24 de março - PS5, XBSX/S, PS4, PC

O mais aclamado capítulo da série Resident Evil retorna agora com novos visuais e jogabilidade ampliada. O game conta a jornada de Leon S. Kennedy -- um dos protagonistas de Resident Evil 2 Remake -- durante a missão de resgatar a filha do Presidente dos Estados Unidos, Ashley, que foi raptada e levada para uma vila na Espanha. Ao chegar lá, ele descobre que as pessoas estão sendo controladas por um parasita que as torna ainda mais perigosas que os zumbis de Raccoon City.

Totalmente refeito, o título adiciona uma atmosfera de terror mais consistente ao jogo, além de trazer novidades no sistema de combate, missões secundárias e mais. Resident Evil 4 Remake está disponível para PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5) por R$ 259,50; para Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 259, e para PC (via Steam) por R$ 249.

Mighty Doom - 21 de março - And, iOS

A série Doom ganhou um jogo mobile que se passa em um novo universo animado, composto pelos bonecos colecionáveis de Doom Eternal. No papel do Mini Slayer, jogadores terão que enfrentar hordas de inimigos demoníacos para resgatar sua coelha de estimação, Daisy. Assim, é preciso controlar o personagem com a tela de toque enquanto atira em inimigos e desvia de projéteis.

Em cada partida, o usuário deve tentar aumentar o nível de seu Mini Slayer e conquistar novas habilidades para sobreviver. Para encarar a jornada e derrotar inimigos, há também armas, armaduras e outros itens que podem ser equipados para ganhar vantagens. Mighty Doom está disponível gratuitamente para dispositivos Android e iPhone (iOS).

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key - 24 de março - PS5, PS4, SW, PC

Em seu terceiro capítulo, a saga de RPG Atelier Ryza traz a aventura final da alquimista e seus amigos. Um ano após os eventos de Atelier Ryza 2, um grupo de ilhas misteriosas surgiu e, com elas, uma ameaça à Kurken, lugar onde vive a protagonista. Assim, ao lado de 11 personagens, será preciso lutar contra monstros, coletar recursos e criar receitas para desenvolver itens úteis.

Uma novidade deste novo game são as chaves, objetos mágicos que podem ser usados para oferecer melhorias em receitas, combates e mais. O título está disponível para PS4 e PS5 por R$ 299,90, para Nintendo Switch por R$ 349, e para PC (via Steam) por R$ 299.

Tchia - 21 de março - PS5, PS4, PC

Baseado na cultura da Nova Caledônia, este game traz uma grande aventura em mundo aberto. Nele, jogadores controlam a menina Tchia, que deve enfrentar um poderoso deus chamado Meavora na ilha onde mora. Ao longo da gameplay, a protagonista poder atravessar o local de várias formas, como ao pular, escalar, nadar e planar. Ainda, ela também conta com o "Soul Jumping", uma técnica que permite possuir qualquer animal ou objeto do jogo para explorar céus e terras.

Tchia pode ser jogado no PS5 e PS4 através da PS Plus Extra e Deluxe, sem custos extras para assinantes. Além disso, o game está disponível para PC através das lojas digitais Steam e Epic Games Store, pelo valor de R$ 149,50.

Have a Nice Death - 22 de março - SW, PC

Após um período em acesso antecipado na loja digital Steam, Have a Nice Death chegou agora também para Nintendo Switch e PC (por R$ 61,99). Neste jogo de ação 2D com elementos Rogue, o jogador controla a Morte, que está insatisfeita com o excesso de problemas causados por seus subordinados.

Para resolver o desequilíbrio de almas, será preciso explorar os vários departamentos da empresa Death Inc. e eliminar os funcionários que estão dando dor de cabeça. Os visuais do jogo são desenhados à mão e jogadores podem esperar por mais de 30 armas e magias para usar em seu arsenal.

Deceive Inc. - 21 de março - PS5, XBSX/S, PC

Em um mundo onde serviços de inteligência foram proibidos, empresas como a Deceive Inc. se tornaram necessárias. Assim, neste jogo multiplayer competitivo, jogadores serão espiões em missões secretas para recuperar itens importantes para a companhia. No entanto, apenas aquele que conseguir completar a missão será pago.

Cada espião conta com habilidades próprias para ganhar uma vantagem -- como diferentes armas e recursos --, mas todos possuem um holo-disfarce para tomar a forma de um NPC e se misturar sem ser notado. Há também um modo cooperativo, no qual usuários podem trabalhar juntos em equipe para realizar missões. Deceive Inc. está disponível para PS5 por R$ 104,90, para Xbox Series X/S por R$ 74,95 e para PC (via Steam e Epic Games Store) por R$ 59,99.

Storyteller - 23 de março - SW, PC

Este curioso jogo de quebra-cabeça é a mais nova obra do desenvolvedor argentino Daniel Benmergui, conhecido por títulos como I Wish I Were the Moon. Em Storyteller, jogadores tentarão contar histórias de amor, tragédia e mistério ao arrastar cenas e personagens determinados para um livro. Assim, escolha entre um acervo de heróis, vilões, dragões, vampiros, reis e amantes e coloque-os de forma que a história evolua na direção desejada. O título está disponível para Nintendo Switch por R$ 59,99.

Remnant: From The Ashes - 21 de março - SW

Já disponível no PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC, Remnant: From The Ashes chega agora ao Nintendo Switch. O game segue a tradicional fórmula estabelecida por Dark Souls, porém com armas integradas em seu sistema de combate. A história se passa em um mundo pós-apocalíptico após a Terra ser invadida por um mal interdimensional, conhecido apenas como Root.

No papel de um sobrevivente, usuários terão que cruzar este mundo repleto de criaturas horríveis para alcançar uma torre que parece ser a fonte da invasão. Há também suporte a multiplayer para até 3 jogadores, porém a dificuldade aumenta conforme o número de participantes. O game está disponível para Nintendo Switch por R$ 221,95.