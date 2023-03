Resident Evil 4 Remake terá VR em breve e modo Mercenaries já em abril

Resident Evil 4 Remake teve trailer de lançamento divulgado pela Capcom nesta sexta-feira (24), no qual também foi revelado o modo extra The Mercenaries. A adição na gameplay chegará no dia 7 de abril por meio de uma atualização gratuita, mas não foram revelados mais detalhes sobre. De qualquer forma, vale lembrar que o modo estava presente no Resident Evil 4 original como um nível desafiador, e era desbloqueado apenas após o fim da campanha.

A versão refeita do game chega hoje e está disponível para PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5) por R$ 259,50; para Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 259, e para PC (via Steam) por R$ 249. Confira, a seguir, mais sobre Resident Evil 4 Remake: The Mercenaries

O modo The Mercenaries no Resident Evil 4 original era um minigame de ação e sobrevivência. Nele, o jogador escolhia um personagem e tentava sobreviver o máximo de tempo possível contra hordas de inimigos progressivamente mais difíceis. Assim, na tela, era exibido um limite de tempo, que podia ser estendido conforme as ações do jogador -- como ao desbloquear uma nova arma e ampliar seu arsenal.

Outro ponto interessante do modo era que a performance recebia uma avaliação com notas, o que incentivava o player a tentar obter o melhor ranking. A popularidade do modo foi tanta, que ele até ganhou um título próprio: Resident Evil: The Mercenaries 3D, lançado no Nintendo 3DS em junho de 2011.

