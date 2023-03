Resident Evil 4 Remake vende 3 milhões de cópias em apenas dois dias

Resident Evil 4 Remake vendeu 3 milhões de unidades em apenas dois dias, segundo a Capcom , sendo o segundo maior lançamento da série de survival horror. O remake do quarto capítulo da saga ficou atrás apenas de Resident Evil 6 , de 2012, que vendeu 4,5 milhões de unidades na estreia, apesar de não ter recebido tanta aclamação do público e crítica. Vale lembrar que o título refeito foi lançado em 24 de março e está disponível para PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X , Xbox Series S , PlayStation 4 ( PS4 ) e PC ( Steam ). Veja, a seguir, mais detalhes sobre.

1 de 2 Resident Evil 4 Remake vendeu 3 milhões de cópias em apenas dois dias e se tornou o segundo maior lançamento da série; veja detalhes do caso — Foto: Divulgação/Capcom Resident Evil 4 Remake vendeu 3 milhões de cópias em apenas dois dias e se tornou o segundo maior lançamento da série; veja detalhes do caso — Foto: Divulgação/Capcom

As vendas de Resident Evil 4 Remake já superaram as do original de 2005, que vendeu 1,6 milhão no GameCube e 2 milhões no PlayStation 2. Inclusive, em breve, o título deve superar a soma de ambas as versões. Para fins de comparação, Resident Evil Village e Resident Evil 2 Remake, games de sucesso com grande aceitação do público, levaram quatro dias para atingir a mesma marca.

Já Resident Evil 7: Biohazard chegou a apenas 2,5 milhões no mesmo tempo e Resident Evil 3 Remake, que sofreu algumas críticas da mídia especializada e do público, chegou a 2 milhões em cinco dias. No PC, o jogo se tornou o maior lançamento da série no Steam ao atingir a marca de 168 mil jogadores simultâneos.

2 de 2 Resident Evil 4 Remake receberá o tradicional modo The Mercenaries em 7 de abril — Foto: Reprodução/Capcom Resident Evil 4 Remake receberá o tradicional modo The Mercenaries em 7 de abril — Foto: Reprodução/Capcom

Vale lembrar que o recorde de vendas de Resident Evil 6 aconteceu quando a série estava em seu ápice no Xbox 360 e PlayStation 3 (PS3), com versão de PC lançada alguns meses depois. As 4,5 milhões de unidades de RE6 foram, durante muito tempo, as melhores vendas de um título da Capcom. No entanto, com o lançamento de Monster Hunter: World no PS4 e Xbox One em 2018, um recorde de 6 milhões de unidades foi batido.

Resident Evil 4 Remake é uma versão completamente refeita do clássico Resident Evil 4 de 2005, lançado para o GameCube, PlayStation 2 e mais plataformas. No game, o protagonista Leon S. Kennedy de Resident Evil 2 Remake precisa resgatar a filha do Presidente dos Estados Unidos em um vilarejo isolado na Espanha, onde encontrará pessoas infectadas por um parasita chamado Las Plagas. O remake trouxe novos visuais, mecânicas de jogabilidade, missões paralelas e promete mais conteúdo extra, como o modo The Mercenaries, que sai em 7 de abril.

Com informações de Video Games Chronicle

