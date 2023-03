Resident Evil, GTA e mais jogos ficam até 75% mais baratos nessa semana

Na plataforma Steam, que é referência em jogos para PC, Assassin’s Creed Valhalla chama a atenção com 67% de desconto por tempo limitado. Vale lembrar que o jogo chegou à loja da Valve apenas em dezembro do ano passado. Entre os destaques do catálogo também estão Monster Hunter Rise e Dead By Daylight por menos da metade do preço. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções. Confira:

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy traz trilogia original do PlayStation com gráficos modernos

PlayStation

O lançamento mais recente da série, Call of Duty: Modern Warfare 2 está com 40% de desconto pela primeira vez desde que chegou aos consoles em novembro do ano passado. Aqueles que estiverem empolgados com o anúncio do novo Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi também podem revisitar a história da obra de Akira Toriyama com Dragon Ball Z: Kakarot, que está com sua edição Deluxe até 70% mais barata. Confira as melhores ofertas da loja da Sony:

Dragon Ball Z: Kakarot revisita a história da obra de Akira Toriyama em um RPG de ação

Pacote RE2 + RE3 Remake - R$ 74,97;

Streets of Rage 4 - R$ 51,95;

Batman: Return to Arkham - R$ 34,87;

Call of Duty: Modern Warfare 2 - R$ 197,40;

Dragon Ball Z: Kakarot Deluxe - R$ 127,35;

Monster Hunter Rise - R$ 92,45;

Dead By Daylight - R$ 74,75;

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - R$ 71,80;

Star Wars Jedi: Fallen Order - R$ 23,89;

Death Stranding Director’s Cut - R$ 99,80.

Xbox

A loja digital da Microsoft chama a atenção com jogos variados em oferta, incluindo um pacote com os dois jogos da franquia Little Nightmares, Mortal Kombat 11 e Dead Cells, que recebeu um DLC temático de Castlevania. Os fãs de Resident Evil também podem economizar no capítulo mais recente da série, Resident Evil Village, que está pela metade do preço por tempo limitado. Veja essas e mais promoções:

Mortal Kombat 11 Ultimate é o ápice da franquia de luta da NetherRealm Studios

GTA 5: Edição Premium - R$ 74,97;

Devil May Cry 5 + Vergil - R$ 44,76;

Red Dead Redemption 2 - R$ 82,48;

Little Nightmares 1 + 2 - R$ 68,97;

Dead Cells - R$ 29,80;

Mortal Kombat 11 - R$ 39,99;

Mega Man X Legacy Collection - R$ 37,43;

Control Ultimate Edition - R$ 53,70;

Fobia - St. Dinfna Hotel - R$ 67,47;

Kaze and the Wild Masks - R$ 26,38.

Steam

Nesta semana, a plataforma da Valve traz menos títulos populares em oferta do que de costume, mas ainda assim contempla nomes como Rainbow Six Siege, Lego Star Wars: A Saga Skywalker e Assassin’s Creed Origins, que deu início à linhagem de RPGs na famosa franquia da Ubisoft. Confira as melhores ofertas da semana na Steam:

Sucesso nos eSports, Rainbow Six: Siege traz tiroteio tático e muito trabalho em equipe

Assassin’s Creed Valhalla - R$ 65,99;

Monster Hunter Rise - R$ 69,95;

Dead By Daylight - R$ 19,99;

Rainbow Six Siege - R$ 23,99;

Lego Star Wars: A Saga Skywalker - R$ 79,99;

Assassin’s Creed Origins - R$ 35,99;

Street Fighter 5: Champion Edition - R$ 33,46;

The Crew 2 - R$ 29,99;

Monster Hunter World - R$ 49,95;

Story of Seasons: Friends of Mineral Town - R$ 37,59.