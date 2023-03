Resident Evil por menos de R$ 80 e mais: veja jogos em oferta na semana

As lojas digitais de PlayStation 4 ( PS4 ), PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox One , Xbox Series X , Xbox Series S e PC trazem diversas ofertas nesta semana. A PS Store, por exemplo, continua com as promoções da Onda Retrô, que tem descontos de até 75% em games clássicos. Já no Steam , os remakes de Resident Evil também estão em alta, mas há espaço para games menores que têm feito sucesso ultimamente, como Contraband Police e Deep Rock Galactic .

A franquia Resident Evil também aparece em promoção para consoles da Sony e da Microsoft, com um pacote incluindo Resident Evil 4, 5, e 6, assim como o bundle Raccon City Edition, que traz Resident Evil 2 e Resident Evil 3 Remake por menos de R$ 80. Jogos da série Dragon Ball também receberam quedas de preço na plataforma do Xbox, como Dragon Ball Xenoverse 2 e FighterZ. Veja, a seguir, todas as principais ofertas da semana.

2 de 5 Resident Evil 2 Remake e outros games da série de terror da Capcom estão com desconto antes da chegada de Resident Evil 4 Remake — Foto: Reprodução/Steam Resident Evil 2 Remake e outros games da série de terror da Capcom estão com desconto antes da chegada de Resident Evil 4 Remake — Foto: Reprodução/Steam

👉 Jogos de Xbox One rodam no Xbox One S? Descubra no Fórum do TechTudo

PlayStation

Além das promoções em Resident Evil, jogadores poderão usufruir de descontos em vários games da saga Dragon Ball, como FighterZ e Dragon Ball The Breakers. Para mais, o lançamento Forspoken recebeu uma baixa de 33% em seu preço, saindo agora por R$ 234,43. Já para os usuários que não querem investir muito, existem opções disponíveis por menos de R$ 50, como Gran Turismo 7 e Gran Turismo Sport. Confira as principais ofertas:

3 de 5 Dragon Ball FighterZ, Dragon Ball Xenoverse 2 e Dragon Ball The Breakers tiveram desconto nessa semana — Foto: Divulgação/Bandai Namco Dragon Ball FighterZ, Dragon Ball Xenoverse 2 e Dragon Ball The Breakers tiveram desconto nessa semana — Foto: Divulgação/Bandai Namco

Xbox

Nos consoles Xbox, jogadores também podem aproveitar os descontos nos pacotes de Resident Evil. Além disso, alguns jogos da Electronic Arts estão com 50% de desconto, como FIFA 23, por R$ 149,50, e Need for Speed Unbound, por R$ 169,50. O pacote de Persona 3 Portable e Persona 4 The Golden também está em promoção, mas vale lembrar que também estão disponíveis no Xbox Game Pass.

Alguns clássicos do Xbox 360 que valem a pena checar pela retrocompatibilidade também estão com bons preços, como DuckTales: Remastered, por R$ 7,50, e Asura's Wrath, por R$ 11,00. Veja esses e mais descontos em games nos consoles da Microsoft:

4 de 5 Need For Speed Unbound traz corridas com visuais de desenho animado incorporados à ação — Foto: Divulgação/Steam Need For Speed Unbound traz corridas com visuais de desenho animado incorporados à ação — Foto: Divulgação/Steam

Raccoon City Edition (Resident Evil 2 + 3) - R$ 78,61

FIFA 23 - R$ 149,50

Need for Speed Unbound - R$ 169,50

Resident Evil Village - R$ 92,00

Resident Evil 7: Biohazard - R$ 36,60

Pacote Triplo Resident Evil 4, 5 e 6 - R$ 103,76

Assassin’s Creed 4: Black Flag - R$ 29,70

Pacote Persona 3 Portable e Persona 4 The Golden - R$ 181,55

DuckTales: Remastered - R$ 7,50

Asura's Wrath - R$ 11,00

Steam

Os usuários da plataforma Steam podem economizar em jogos como Deathloop, que está com desconto de 67% até o dia 16 de março; e Battlefield 2042, que está atraindo jogadores para a sua 4ª temporada e está em período de teste gratuito, também até o dia 16. Além deles, Monster Hunter Rise está saindo pela metade do preço por R$ 69,95. Veja as melhores ofertas da loja digital a seguir:

5 de 5 Deathloop é um jogo de tiro com uma complexa mecânica de looping de tempo na qual o jogador precisa repetir o mesmo dia várias vezes — Foto: Reprodução/Steam Deathloop é um jogo de tiro com uma complexa mecânica de looping de tempo na qual o jogador precisa repetir o mesmo dia várias vezes — Foto: Reprodução/Steam

Deathloop - R$ 82,48

Battlefield 2042 - R$ 74,70

Monster Hunter Rise - R$ 69,95

Subnautica - R$ 19,13

Resident Evil 2 Remake - R$ 34,97

Resident Evil 3 Remake - R$ 34,97

Deep Rock Galactic - R$ 19,13

Contraband Police - R$ 52,79

Ori and the Wil of the Wisps - 25,80

Total War: Warhammer 3 - R$ 168,84