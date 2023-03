Resultado do Prouni 2023.1: veja como consultar no site

O resultado do Prouni 2023.1 começa ser divulgado nesta terça-feira (7). A primeira chamada do Programa Universidade para Todos já está disponível na página de Acesso Único do Ministério da Educação (MEC). Para acessá-la, os candidatos às bolsas de estudos devem fazer login com a conta Gov.br . Os aprovados terão até o dia 16 de março para enviar, às instituições em que estudarão, os documentos que comprovam as informações da ficha de inscrição. Quem não foi selecionado deve aguardar a segunda chamada, marcada para o dia 21 de março, e enviar os documentos até o dia 30 de março.

Depois dessa data, ainda é possível se inscrever na lista de espera nos dias 5 a 6 de abril. A seguir, confira o cronograma e como ver o resultado do Prouni do primeiro semestre de 2023 para verificar as suas chances de entrar em uma faculdade privada pelo Programa Universidade para Todos.

Como ver o resultado do Prouni 2023.1

Para conferir o resultado do Prouni 2023.1, acesse o site do programa (prounialuno.mec.gov.br) e faça login com a sua conta Gov.br. Depois, vá até a aba "Cursos" para consultar as duas opções de candidatura. É possível conferir se você foi pré-selecionado ou não por meio do campo "Seu resultado". Para visualizar de maneira mais detalhada sua colocação, clique na opção "Detalhar resultado", localizada no canto superior direito de cada curso escolhido.

O site abrirá uma nova página. Localize o seu nome na tabela e observe a cor da bolinha que consta ao lado dele, na coluna "Resultado da 1ª chamada". Confira a legenda abaixo:

🟢 = Pré-selecionado: indica os candidatos que foram aprovados para as vagas);

🔴 = Não pré-selecionado: indica os candidatos que não foram aprovados para as vagas na primeira chamada;

⚪ = Pré-selecionado em outra opção de curso: indica os candidatos aprovados em outra opção de curso. Caso não tenha sua turma formada, poderá concorrer ao curso da opção indicada;

✅ = Candidato aprovado na comprovação de informações;

❌ = Candidato reprovado na comprovação de informações;

⚫ = Candidato com inscrição inválida.

O candidato pré-selecionado deve se dirigir à instituição para a qual foi aprovado com os documentos que comprovam as informações que constam da ficha de inscrição. Há um prazo estipulado por cada instituição que, se não for respeitado, implica na reprovação automática do candidato. Os estudantes não selecionados devem aguardar a lista de espera.

Calendário do Prouni 2023.1

28 de fevereiro a 3 de março: Período de inscrições

Período de inscrições 7 de março: Resultado da 1ª chamada

Resultado da 1ª chamada 7 a 16 de março: Comprovação de informações da 1ª chamada

Comprovação de informações da 1ª chamada 21 de março: Resultado da 2ª chamada

Resultado da 2ª chamada 21 a 30 de março: Comprovação de informações da 2ª chamada

Comprovação de informações da 2ª chamada 5 a 6 de abril: Prazo para participar da Lista de Espera

Prazo para participar da Lista de Espera 10 de abril: Divulgação da Lista de Espera

Divulgação da Lista de Espera 10 a 19 de abril: Comprovação de informações da Lista de Espera

