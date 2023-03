Rival da Huawei para o Galaxy Z Fold 4 deve estrear conexão via satélite

O próximo celular dobrável da Huawei deve estrear o recurso de conexão via satélite , que chamou atenção no lançamento do iPhone 14 ( Apple ) por permitir que usuários contactem a emergência sem a necessidade de sinal tradicional de telefonia. Caso a informação se confirme, o Huawei Mate X3 seria a nova arma secreta da companhia chinesa para competir com a Samsung no mercado asiático. Por lá, a sul-coreana comercializa o Galaxy Z Fold 4 .

O lançamento do suposto smartphone está programado para quinta-feira (23). Hoje, nenhum dispositivo da Samsung é equipado com conexão via satélite. Acreditava-se que o recurso na nova linha Galaxy S23, lançada em fevereiro, mas isso não aconteceu.

2 de 2 Imagens de divulgação do Mate X3 sugerem que o aparelho é mais firme e leve que o antecessor — Foto: Reprodução/Huawei Imagens de divulgação do Mate X3 sugerem que o aparelho é mais firme e leve que o antecessor — Foto: Reprodução/Huawei

O que sabemos até agora sobre o Huawei Mate X3

Na última semana, a fabricante informou de forma oficial que o Mate X3 trará novas tecnologias de comunicação via satélite. É esperado que o modelo venha embarcado com a segunda geração do recurso, que já faz parte da linha Mate 50. Além disso, a marca divulgou pôsteres que, apesar de não fornecerem uma prévia do design do aparelho, indicam o nome Mate X3, juntamente com a data de estreia para 23 de março.

Além da conexão via satélite, é esperado que o novo dobrável da Huawei supere o Galaxy Z Fold 4 em tamanho. Os principais rumores sugerem que o modelo venha ao mundo com um display principal de 7,85 polegadas e um secundário de 6,45 polegadas –contra as respectivas 7,6 e 6,2 polegadas do modelo Samsung. Além disso, a expectativa é de que o Mate X3 apresente uma tecnologia que torne o vinco da dobradiça menos aparente.

O restante das especificações técnicas do modelo seguem em mistério. Como mencionado anteriormente, o aparelho está programado para ser lançado na próxima quinta-feira (23) na China. Não há expectativa de chegada do modelo no Brasil.

Para o que serve a conexão via satélite?

A ferramenta de conexão via satélite em smartphones chamou atenção da imprensa com o lançamento da série iPhone 14, da Apple, em setembro do ano passado. Na prática, a ferrmenta foi desenvolvida para ser usada em situações de emergência, quando não há acesso à redes móveis celulares.

Em resumo, o smartphone indicará ao usuário para onde deverá ser apontado no céu para que o dispositivo possa estabelecer ligação com um satélite. Após isso, o dono do celular pode usar o celular para enviar mensagens às autoridades locais para que o socorro seja realizado. O TechTudo já testou a funcionalidade.

Vale lembrar que o recurso de emergência via satélite do iPhone 14 já foi responsável por ajudar a salvar algumas vidas. Em dezembro, o TechTudo noticiou o caso de um homem que foi resgatado após ficar preso na neve numa área rural dos Estados Unidos.

Com informações de SamMobile

🎥 Veja o lançamento do Galaxy Z Flip 4 no vídeo abaixo

Veja o lançamento do Galaxy Z Flip 4

Gostou dos produtos? Compre aqui DOBRÁVEL Galaxy Z Fold 4 R$ 9.559 Ir à loja