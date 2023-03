RX 5500 XT vs RX 580: compare as placas de vídeo da AMD

RX 580 e RX 5500 XT são duas placas de vídeo da AMD que prometem oferecer bom desempenho em jogos em Full HD . Os modelos, que são do segmento intermediário da marca, contam com um bom volume de VRAM e oferecem clocks que podem passar dos 1.800 MHz. Lançadas em 2017 e 2019, as peças podem ser encontradas no mercado brasileiro por valores a partir de R$ 721 e R$ 1.129, respectivamente.

As placas, que são de gerações distintas, são GPUs muito procuradas principalmente por quem busca uma solução mais acessível, uma vez que ambas aparecem com um preço bem menor se comparado ao de soluções de entrada atuais. Para te ajudar a entender se vale a pena investir na RX 580 ou na RX 5500 XT, confira abaixo o comparativo que o TechTudo preparou e entenda qual é a mais adequada para integrar o seu setup gamer.

1 de 4 AMD RX 580 é uma placa de 2017 que ainda promete boa performance — Foto: Divulgação/AMD AMD RX 580 é uma placa de 2017 que ainda promete boa performance — Foto: Divulgação/AMD

Especificações

A RX 580 apresenta especificações mais limitadas, principalmente por ainda contar com memórias no padrão GDDR5. Elas tendem a não oferecer tanto desempenho quanto os módulos GDDR6 presentes na RX 5500 XT, que aparece em versões com 4 ou 8 GB. No entanto, a interface de largura de banda da memória é de 256 bits na RX 580 contra 128 bits na RX 5500 XT, o que pode equilibrar um pouco a eficiência das memórias.

Nas frequências, a placa mais moderna também leva vantagem, oferecendo até 1.845 MHz em modo boost, contra apenas 1.340 MHz, o que também é um indicativo de que a placa mais nova tende a ser muito mais eficiente, uma vez que também conta com um TDP menor.

Para as conexões, os modelos oferecem basicamente as mesmas soluções, o que pode variar de acordo com a fabricante de cada placa. Infelizmente, nenhuma das GPUs do comparativo oferece suporte à tecnologia de Ray Tracing, que aprimora a iluminação em jogos e apps compatíveis e é um dos recursos mais procurados em placas de vídeo atualmente.

Performance

Apesar das diferenças nas especificações, testes de sites especializados em benchmarks indicam que a diferença de performance entre RX 580 e RX 5500 XT de 8 GB tende a não ser assim tão grande, o que pode ser verificado por meio da análise do desempenho das placas em jogos e através de resultados de testes sintéticos, que utilizam softwares para avaliar as placas e atribuir notas.

Em aplicações como PassMark, a RX 5500 XT obteve uma vantagem de apenas 3% em relação à RX 580, enquanto no 3DMark Fire Strike Score o ganho da placa mais recente ficou na casa dos 9%. As informações demonstram que o desempenho em jogos também tende a ser parecido, tendo inclusive alguns títulos nos quais o desempenho das placas é idêntico. A diferença em favor da RX 5500 XT não passou dos 3% nos testes, mas em títulos modernos como Cyberpunk 2077, a diferença entre as placas é acentuada.

2 de 4 RX 5500 XT tem vantagem sobre a RX 580 — Foto: Divulgação/AMD RX 5500 XT tem vantagem sobre a RX 580 — Foto: Divulgação/AMD

Consumo

Para quem prioriza um menor consumo, sem dúvida a solução mais adequada do comparativo acaba sendo a RX 5500 XT, que tem um TDP 50 W menor, além de exigir uma fonte menos potente para operar.

Ambos os modelos utilizam um conector complementar de energia diretamente da fonte, mas quando consideramos que a placa mais recente pode oferecer até 500 MHz a mais de clock, fica fácil concluir que o modelo de 2019 tende a ser mais eficiente.

Recursos

RX 580 e RX 5500 XT oferecem basicamente os mesmos recursos, uma vez que os dois modelos são indicados para jogos em Full HD ou até mesmo 1440p com níveis gráficos intermediários.

As placas são compatíveis com as APIs mais recentes e ambas dão suporte a recursos de realidade virtual. Um diferencial que pode ser interessante para alguns usuários da RX 580 é o suporte ao AMD CrossFire, mesmo que atualmente o uso de duas placas de vídeo em um mesmo PC não seja uma prática tão comum.

3 de 4 Crossfire AMD RX 580 é um recurso pouco utilizado atualmente — Foto: Divulgação/AMD Crossfire AMD RX 580 é um recurso pouco utilizado atualmente — Foto: Divulgação/AMD

Preço e disponibilidade

A RX 580 é uma placa com maior presença no mercado nacional, sendo facilmente encontrada no por valores a partir de R$ 721. Já a RX 5500 XT parece ter perdido espaço de mercado para outras placas como a RX 6500 XT, que tem um preço similar e maior oferta. Ainda assim, é possível encontrar a RX 5500 XT no Brasil pelo preço inicial de R$ 1.129.

Custo-benefício

Mesmo sendo uma placa mais recente, a RX 5500 XT de 4 ou 8 GB não é uma placa tão fácil de encontrar no mercado brasileiro e, além de ter um custo mais alto do que a RX 580, acaba não entregando um ganho em desempenho tão significativo. Além disso, pode ser fundamental considerar o modelo de 8 GB, uma vez que 4 GB de VRAM podem limitar o uso da GPU com jogos modernos.

Atualmente, por cerca de metade do preço da RX 5500 XT, é possível adquirir a RX 580, que mesmo sendo uma placa com alguns anos de mercado, ainda pode ser uma opção interessante para computadores gamer de entrada.

4 de 4 RX 5500 XT tem versões com 4 ou 8 GB de RAM — Foto: Divulgação/Gigabyte RX 5500 XT tem versões com 4 ou 8 GB de RAM — Foto: Divulgação/Gigabyte