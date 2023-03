Samsung anuncia Galaxy A54 e Galaxy A34; veja preços no Brasil

A Samsung faz hoje o lançamento do Galaxy A54 por R$ 2.899 e do Galaxy A34 por R$ 2.599. Os celulares da categoria intermediária – mas quase premium – chegam ao mercado em datas distintas: as vendas do A54 começam hoje, enquanto o A34 está previsto para o início de abril. Os clientes da marca poderão escolher entre as cores verde-lima, preto, violeta e branco para o A54 e os acabamentos verde-lima, preto, violeta e prata para o A34.

Este é o primeiro lançamento da gigante sul-coreana após a chegada da linha Galaxy S23. Ambos os smartphones contam com conexão 5G, até porque a fabricante firmou um compromisso de incrementar o portfólio de aparelhos com a nova geração da internet móvel.

2 de 8 Renato Citrini, da Samsung, explica o avanço de performance na linha Galaxy A — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Renato Citrini, da Samsung, explica o avanço de performance na linha Galaxy A — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Galaxy A54 (R$ 2.899)

3 de 8 Galaxy A34 tira selfies de 32 megapixels — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy A34 tira selfies de 32 megapixels — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Galaxy A54 é o sucessor do Galaxy A53, modelo de sucesso do ano passado, que venceu o Prêmio Melhor do Ano do TechTudo na categoria de custo-benefício. Desta vez, a série traz design renovado, com visual que lembra a linha Galaxy S23, que engloba os smartphones de ponta da marca, principalmente por causa dos sensores de câmera incrustados diretamente na traseira do aparelho.

A nova geração tem preço sugerido de R$ 2.899, uma relevante queda de R$ 600 quando comparado ao lançamento do Galaxy A53, em 2022.

A nova geração se destaca pelas tecnologias de fotografia. De acordo com a fabricante, os componentes internos estão mais modernos e, além disso, os usuários contarão com recursos de inteligência artificial que melhoram os registros.

4 de 8 Galaxy A54 vem com tela Super AMOLED de 6,4 polegadas — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A54 vem com tela Super AMOLED de 6,4 polegadas — Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy A54 também estreia o recurso batizado de Nightography, uma espécie de modo noturno que auxilia no registro de imagens em condições de baixa luminosidade.

Principal de 50 megapixels (f/2.2)

Ultra wide de 12 megapixels (f/1.8)

Macro de 5 megapixels (f/2.4)

Câmera frontal de 32 megapixels (f/2.2)

O smartphone tem processador Exynos 1380, de fabricação própria da Samsung. A tela de 6,4 polegadas (Full HD+) conta com painel Super AMOLED e taxa de atualização de 120 Hz, item particularmente interessante para gamers. A bateria de 5.000 mAh.

5 de 8 Câmeras do Galaxy A54 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Câmeras do Galaxy A54 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Confira os preços do Galaxy A54:

RAM de 8 GB e armazenamento de 128 GB: R$ 2.899

RAM de 8 GB e armazenamento de 256 GB: R$ 3.399

Uma pesquisa contratada pela Samsung traçou os principais perfis de usuários de smartphone. A diretora de marketing Lucia Bittar explica que o A54 é a escolha ideal para o segmento identificado como Expressers. São pessoas que exigem uma câmera potente e muito armazenamento para guardar os registros do dia a dia.

O Galaxy A54 roda sistema Android 13 e interface One UI 5.1, com novos recursos de privacidade e mais estabilidade.

Galaxy A34 (R$ 2.599)

6 de 8 Galaxy A34 tem câmera tripla — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy A34 tem câmera tripla — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Galaxy A34 sucede o Galaxy A33, do ano passado, com direito a telona de 6,6 polegadas. Ela traz painel Super AMOLED e resolução Full HD+, além de operar no formato de 120 Hz. O preço de R$ 2.599 representa queda de R$ 100 em relação à geração passada.

A estrutura de câmeras fica da seguinte forma:

Principal de 48 megapixels (f/1.8)

Ultra wide de 8 megapixels (f/2.2)

Macro de 5 megapixels (f/2.4)

Câmera frontal de 13 megapixels (f/2.2)

O gerente de produto Renato Citrini ressalta a presença de novas ferramentas para edição de fotos, disponíveis nos dois lançamentos de hoje. Uma delas promete apagar objetos, sombras e reflexos que incomodam o registro feito pelo usuário. Há ainda a remasterização de imagens, que deixa as fotos com cores mais vibrantes.

7 de 8 Galaxy A34 tem câmera frontal em formato de gota — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A34 tem câmera frontal em formato de gota — Foto: Divulgação/Samsung

Apesar de as vendas se iniciarem somente em abril, a Samsung se adiantou em informar os valores do Galaxy A34:

RAM de 6 GB e armazenamento de 128 GB: R$ 2.599

RAM de 8 GB e armazenamento de 256 GB: R$ 2.999

Segundo Lucia, o A34 é indicado principalmente para o segmento classificado como Social Savvies. São pessoas que gostam do smartphone para aproveitar entretenimento. Daí vem a telona de 6,6 polegadas.

8 de 8 Lançamento do Galaxy A34 durante evento em São Paulo — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Lançamento do Galaxy A34 durante evento em São Paulo — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Estratégia de lançamento

A Samsung preparou uma ação especial de lançamento que vai do dia 15 de março ao dia 9 de abril. Os compradores poderão escolher entre ganhar um Galaxy Buds Live de brinde ou levar para casa a versão com o dobro de armazenamento.

Além disso, a empresa dá voucher de R$ 300 para uso dentro do Honor of Kings, jogo no formato MOBA que figura entre os mais populares do planeta e que recentemente desembarcou no Brasil. Os clientes deverão resgatar o benefício por meio da comunidade Samsung Members, que conta com app oficial nos telefones da marca.

Tanto Galaxy A54 quanto Galaxy A34 trazem carregador na caixa.

Atualização de software

Os lançamentos da marca Galaxy terão quatro novas versões de sistema Android e até cinco anos de correções de segurança, segundo nota enviada pela Samsung. A promessa é de maximizar o ciclo de vida dos produtos.

Thássius Veloso viajou para São Paulo a convite da Samsung

🎥 Saiba tudo sobre o 5G no vídeo abaixo