Samsung anuncia Galaxy M14 com bateria gigante, de 6.000 mAh

O Galaxy M14 é o mais novo celular básico da Samsung . Anunciado nesta quarta-feira (08), o aparelho conta com bateria parruda, de 6.000 mAh , e desembarca inicialmente na Ucrânia. Por lá, o preço sugerido é de US$ 222 para a versão com menos armazenamento (64 GB) e de US$ 241 para o modelo com 128 GB. Na conversão direta, os aparelhos saem por cerca de R$ 1.140 e R$ 1.230, respectivamente. A expectativa é de que o smartphone seja comercializado em breve em mais países, mas ainda não há uma previsão de chegada ao Brasil.

A ficha técnica do M14 contempla internet 5G, câmera tripla, fotos de até 50 MP e tela de 6,6 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz. O design e as especificações apresentadas levam a concluir que o modelo em questão é uma versão melhorada do Galaxy A14, também lançado recentemente pela Samsung.

1 de 3 Galaxy M14 — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy M14 — Foto: Divulgação/Samsung

A tela do Galaxy M14 traz 6,6 polegadas e resolução em Full HD+ para exibir conteúdos. Um dos destaques do visor é a taxa de atualização de 90 Hz, tecnologia que agiliza a transição de imagens e evita rastros durante jogos, filmes de ação, etc. Por outro lado, o painel utilizado é o LCD, uma variante não tão atualizada quanto outros tipos de painéis vistos nos telefones da fabricante.

O conjunto fotográfico conta com a ajuda de três lentes para fazer registros. Assim, ele se organiza da seguinte maneira:

Câmera principal de 50 MP (f/1.8)

Câmera macro de 2 MP (f/2.4)

Sensor de profundidade de 2 MP (f/2.4)

Câmera frontal de 13 MP (f/2.0)

2 de 3 Material em inglês detalha câmeras do Galaxy M14 — Foto: Divulgação/Samsung Material em inglês detalha câmeras do Galaxy M14 — Foto: Divulgação/Samsung

Com os sensores do arranjo, o celular consegue tirar fotos com o fundo desfocado e também registrar objetos bem de perto, com realce. Já no quesito vídeo, o celular consegue entregar filmes gravados em resolução de 1080p a 30 fps, tanto na lente frontal quanto na câmera traseira.

O processamento, por sua vez, é feito pelo Exynos 1330, um chip de fabricação da Samsung que dispõe de dois núcleos de alto desempenho com velocidade de 2,4 GHz. Em conjunto com o componente, opera uma memória RAM de 4 GB. Usuários podem escolher entre armazenamento de 64 e 128 GB, mas em ambos os casos é possível expandir o espaço para dados via cartão microSD.

A ficha técnica ainda menciona Android 13, Bluetooth 5.2 e NFC. A expectativa é que o aparelho receba ao menos três updates de sistema. Quanto ao carregamento, ele deve contar com um adaptador com 15 W de potência – o que pode demandar um tempo a mais para repor os 6.000 mAh oferecidos no Galaxy M14.

3 de 3 Galaxy M14: lançamento de 2023 chega primeiro à Ucrânia — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy M14: lançamento de 2023 chega primeiro à Ucrânia — Foto: Divulgação/Samsung

Ficha técnica do Galaxy M14

Tamanho da tela: 6,6 polegadas

Resolução de tela: Full HD+

Painel de tela: LCD

Câmera traseira: principal de 50 MP, sensor de profundidade 2 MP e macro de 2 MP

Câmera frontal: 13 MP

Sistema: Android 13

Processador: Exynos 1330

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento: 64 ou 128 GB

Cartão de memória: sim

Bateria: 6.000 mAh

Peso: 206 gramas

Dimensões: 166,8 x 77,2 x 9,4 mm

Cores: azul marinho, azul claro e prata

Lançamento: março de 2023

Preço de lançamento: a patir de US$ 299 (R$ 1.136)