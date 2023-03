Samsung anuncia Galaxy M54 com bateria de 6.000 mAh e telona de 6,7"

O Galaxy M54 foi anunciado pela Samsung nesta quinta-feira (23) como nova opção de celular com ficha técnica intermediária. A atualização da linha Galaxy M ocorre após a chegada do Galaxy A54 , que está à venda no Brasil há uma semana. Ambos os aparelhos são muito parecidos, com direito ao processador Samsung Exynos 1380 e armazenamento de 256 GB. A diferença fica por conta da bateria, muito maior no M54: ela tem 6.000 mAh.

O anúncio do novo dispositivo foi feito sem alarde no Oriente Médio, mas a marca ainda não divulgou o preço de lançamento. Isso deve deve ocorrer nas próximas semanas, já que a gigante sul-coreana teria a intenção de escoar o modelo também para países da Ásia em breve. Até o momento, não há um cronograma oficial com previsões para o lançamento do dispositivo no Brasil.

2 de 2 Galaxy M54 tem tela grande de 6,7 polegadas — Foto: Reprodução/Samsung Galaxy M54 tem tela grande de 6,7 polegadas — Foto: Reprodução/Samsung

O novo celular intermediário é uma atualização do Galaxy M53, lançado em abril de 2022. A nova geração da linha manteve a tela de 6,7 polegadas, que trabalha com a resolução Full HD Plus e é revestida com vidro Corning Gorilla Glass 5, que oferece resistência contra riscos e arranhões. Já a taxa de atualização do painel é de 120 Hz, recurso que oferece maior fluidez em animações de sistema, além de filmes e jogos compatíveis com a funcionalidade.

O ponto de grande destaque do Galaxy M54 é o conjunto triplo de câmeras traseiras. O sensor principal tem 108 MP de resolução e é equipado com estabilização óptica de imagem (IOS). Já a câmera frontal faz selfies em até 32 MP. As duas câmeras suportam gravação de vídeo em 4K.

Além disso, o chip Exynos 1380 de fabricação da própria Samsung trabalha em conjunto com a memória RAM de 8 GB. Já o espaço interno de 256 GB pode ser expandido com um cartão microSD de até 1 TB.

A Samsung optou por colocar uma bateria de 6.000 mAh no Galaxy M54. Essa é uma das maiores capacidades disponíveis em um modelo da marca sul-coreana. De acordo com a fabricante, esse valor é suficiente para até 23 horas de reprodução contínua de vídeo. O aparelho suporta carregador de até 25W de potência. Na parte de conexões, a Samsung inclui kit com internet 5G, Bluetooth 5.3 e NFC (para pagamentos por aproximação).

Ficha técnica do Galaxy M54

Tamanho da tela: 6,7 polegadas

Resolução da tela: Full HD+

Painel da tela: Super Amoled+

Câmera traseira: tripla, 108 MP (principal) + 8 MP (ultra wide) + 2 MP (macro)

Câmera frontal: 32 MP

Sistema: Android 13

Processador: Samsung Exynos 1380

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento interno 256 GB

Cartão de memória: sim, até 1 TB.

Capacidade da bateria: 6.000 mAh

Cores: azul e prata

Lançamento: março de 2023

Preço de lançamento: não informado

Com informações de GizmoChina, GSM Arena e Samsung

🎥 Veja o lançamento do Galaxy A54 no vídeo abaixo