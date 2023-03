Samsung atualiza Galaxy Note 20 e Galaxy A53 com pacote de segurança

De acordo com o site SamMobile, a nova atualização no Galaxy Note 20 chega para corrigir cerca de 50 falhas de segurança e privacidade. O download está compilado sob o firmware N98xU1UES3HWB7 para os aparelhos desbloqueados, e N98xUSQS3HWB7, para aqueles celulares bloqueados pelas operadoras dos Estados Unidos. Vale lembrar que a linha recebeu a One UI 5.1 no mês passado.

2 de 2 Galaxy A53 é um dos smartphones intermediários da Samsung — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A53 é um dos smartphones intermediários da Samsung — Foto: Divulgação/Samsung

Já a atualização do Galaxy A53 estará disponível primeiro para os moradores do Reino Unido e somente depois chegará aos dispositivos da Europa. De acordo com o site Sammy Fans, esse update visa corrigir 60 brechas diversas, sendo que 23 dessas vulnerabilidades são específicas do software do Galaxy, incluindo o app de chamadas de voz, interface do sistema, Bluetooth, Samsung Keyboard e muito mais. O firmware dessa atualização é A536BXXS5CWB6.

Como esperado, uma atualização desse tipo para os celulares brasileiros ainda deve demorar um pouco mais para sair. Para quem está ansioso, é possível verificar se o arquivo já está pronto para ser baixado pelo caminho “Configurações” → “Atualizações de Software”. Em seguida, toque em “Baixar e instalar” e acompanhe o processo na tela do celular e siga as instruções.

A linha do Samsung Galaxy Note 20 chegou ao Brasil em setembro de 2020 com direito a caneta própria, processador Exynos 990, 8 GB de memória RAM e tela de 6,7” com qualidade Super AMOLED Plus. Já o Galaxy A53 foi lançado em março de 2022 com tela de 6,5” Super AMOLED, processador Exynos 1280 e até 8 GB de RAM.

Com informações de SamMobile e Sammy Fans

🎥 Z Fold 2, Galaxy Note 20 e mais: veja quatro lançamentos da Samsung no vídeo abaixo

Z Fold 2, Galaxy Note 20 e mais: veja quatro lançamentos da Samsung