Samsung deve lançar Galaxy S23 FE no quarto trimestre; o que esperar

A Samsung deve apresentar o celular Galaxy S23 FE (Fan Edition) no quarto trimestre de 2023. Ao menos é o que sugerem as mais recentes informações que circulam nos bastidores. Uma reportagem do site sul-coreano Sisa Journal indica que a fabricante já concluiu a etapa de escolha de parceiros e fornecedores dos componentes para a “versão econômica” do topo de linha Galaxy S23. Isso significa que a produção em massa do dispositivo iniciaria ainda no terceiro trimestre deste ano, dando tempo para lançamento global ainda em 2023.