Samsung responde polêmica sobre fotos ‘fake’ da Lua no Galaxy S23

O usuário do fórum online Reddit conhecido como u/ibreakphotos chamou a atenção para o fato de que a foto da Lua com enorme nitidez, utilizada pelo marketing da Samsung para divulgar o poder fotográfico do celular Galaxy S23 Ultra , pode não ser uma imagem “real” do satélite da Terra. A polêmica em torno da “Lua fake” está reverberando na imprensa especializada.

A teoria vigente é de que os smartphones atuais da Samsung utilizam software para melhorar imagens borradas da Lua. Os críticos afirmam que ocorre uso excessivo da inteligência artificial (AI). A própria fabricante reconhece que a função de otimização de cena recorre a algoritmos, mas ressalta que os usuários podem desativá-la se assim preferirem.

2 de 4 Imagem mostra a foto original da Lua e a reconstrução feita pelo Galaxy S23 Ultra — Foto: Reprodução/Reddit/ibreakphotos Imagem mostra a foto original da Lua e a reconstrução feita pelo Galaxy S23 Ultra — Foto: Reprodução/Reddit/ibreakphotos

Para tentar provar o seu ponto de vista, o usuário do Reddit tirou uma foto com um celular normal e transferiu a imagem para o PC. Depois, com um S23 Ultra, ele tirou uma foto do monitor.

De forma automatizada o algoritmo do Galaxy S3 Ultra teria reconstruído a foto borrada da Lua até transformá-la em uma imagem nítida. Porém, ele não teria feito isto a partir de dados perdidos da própria foto original, mas sim, adicionando detalhes que não existiam, criando uma imagem falsa, segundo o The Verge.

3 de 4 Fotos da lua com variados níveis de zoom no Galaxy S23 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Fotos da lua com variados níveis de zoom no Galaxy S23 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O recurso chamado pela empresa de Space Zoom promete fazer fotos com aproximação de até 100x ao combinar hardware e software. A tecnologia é alvo de controvérsias desde que foi lançada, em 2020. Na ocasião, os usuários do aparelho diziam que a Samsung utilizava a aplicação de texturas genéricas da Lua de banco de imagens para reconstruir o satélite. No entanto, em 2021, a companhia desmentiu essa afirmação numa reportagem da revista digital Input Mag.

No mesmo ano, a Samsung publicou um texto oficial tentando explicar como seria esse processo, negando mais uma vez que utilizaria sobreposição de imagem e aplicação de texturas para deixar a Lua mais nítida. No texto, a empresa afirmou que o processo é “complicado” e que o celular utiliza Inteligência Artificial (IA) para aplicar uma função de “aprimoramento de detalhes, reduzindo desfoques e ruídos”, segundo a tradução feita pelo The Verge.

Neste novo episódio, a Samsung voltou a dizer que o modo otimizador de cena “não aplica nenhuma sobreposição de imagem à foto”. A empresa explica ao TechTudo que a câmera do Galaxy tira diversas fotos para a composição de vários quadros e, numa etapa posterior, usa inteligência artificial para “aprimorar os detalhes” da qualidade e das cores.

4 de 4 App oficial de câmera permite desativar a otimização de cena — Foto: Thássius Veloso/TechTudo App oficial de câmera permite desativar a otimização de cena — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O posicionamento da companhia tem tudo para iniciar uma nova rodada de polêmica. Os críticos costumam argumentar que se a imagem original não possuía a textura do corpo celeste, não é possível melhorar a fotografia sem recorrer a agressivas técnicas de sobreposição de imagem. Em outras palavras, é como se o cérebro do smartphone completasse o que falta na Lua capturada pela câmera.

Confira a resposta enviada pela Samsung ao TechTudo

“A Samsung está comprometida em oferecer as melhores experiências de fotografia em qualquer condição.

Quando um usuário faz uma foto da lua, a tecnologia de otimização de cena baseada em inteligência artificial (IA) reconhece a lua como o objeto principal e tira várias fotos para a composição de vários quadros. Após isso, a IA aprimora os detalhes da qualidade e das cores da imagem. O modo otimizador de cena não aplica nenhuma sobreposição de imagem à foto.

Os usuários podem desativar o otimizador de cena baseado em IA, que desativará os aprimoramentos automáticos de detalhes na foto feita pelo usuário."

Com informações de The Verge e Apple Insider

🎥 Veja o lançamento do Galaxy S23 no vídeo abaixo

Veja o lançamento do Galaxy S23