Samsung Galaxy S23 recebe grande atualização para a câmera

A Samsung começou a distribuir, nesta quinta-feira (30), uma grande atualização para a linha Galaxy S23 . O update é caracterizado como “grande” tanto pelo tamanho, de 900 MB, quanto pela proporção de correções enviadas aos aparelhos da família premium. O patch é focado em melhorias para as câmeras, que registraram uma série de intercorrências nas últimas semanas, desde funções do estabilizador de imagem até o reconhecimento facial.

Por ora, a atualização chegou apenas para celulares da Coreia do Sul. Entretanto, a expectativa é que o pacote seja amplamente distribuído ao redor do globo nos próximos dias, já em abril, mesmo que ele ainda seja identificado como patch de segurança de março em alguns casos.

2 de 2 Câmeras do Galaxy S23 recebem atualização — Foto: Divulgação/Samsung Câmeras do Galaxy S23 recebem atualização — Foto: Divulgação/Samsung

Um dos reparos conferidos pela atualização foi o de funcionamento do foco automático, que estava com problemas. Agora, o usuário pode fazer capturas ao pressionar o obturador, mesmo que o quadro selecionado esteja fora de foco ou pouco definido. Quem desejar manter o clique apenas em paisagens bem enquadradas, deve alterar a configuração no app Camera Assistant.

Outro ponto reformulado foi a nitidez durante a gravação de vídeos pela lente ultra wide, em locais com pouca luminosidade, no modo Super Steady — responsável por garantir estabilidade aos filmes. A partir da atualização, o usuário também é notificado que, para obter bons resultados, os filmes registrados neste modo pela lente mais ampla precisam de boa luz ambiente.

O update ainda se encarregou de corrigir os bugs que exibiam uma linha verde em fotos tiradas pelo sensor traseiro no modo Foto e faixas no céu em cliques tirados sob luz ambiente por lentes de alta resolução. A estabilização de vídeo também foi aperfeiçoada, assim como o estabilizador OIS, que estava com problema de desfoque intermitente.

Quanto aos demais recursos fora do app da câmera, vale incluir o reconhecimento facial, que entrou no pacote e, com a otimização, deve voltar a reconhecer usuários, mesmo que eles tenham acabado de realizar chamadas de vídeo por apps de terceiros. O aplicativo da Galeria, mencionado no patch, agora permite que as fotos sejam excluídas imediatamente após o clique, antes mesmo que elas sejam totalmente processadas.

Com informações de Sammobile e 9to5Google