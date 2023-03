Samsung libera One UI 5.1 para Galaxy M53 e Galaxy M42

A Samsung liberou a interface One UI 5.1 para os celulares Galaxy M53 5G e Galaxy M42 5G, que fazem parte da linha intermediária da fabricante. A novidade por enquanto está disponível para usuários na Índia, mas deve chegar a mais países num futuro breve. O software inclui correções de segurança do Android referentes ao mês de fevereiro de 2023, além de resolução de alguns bugs. Não há previsão de chegada aos smartphones vendidos no Brasil.

O update para o Galaxy M42 5G faz parte do firmware M426BXXU4DWB1 e, além das melhorias de privacidade e segurança, também possui um novo widget para a verificação dos níveis de bateria, novas possibilidades de edição das informações EXIF de imagens e vídeos e ajustes que permitam ao usuário escolher onde salvar as capturas de tela.

Já a atualização para o Samsung Galaxy M53 5G está disponível sob o firmware M536BXXU2CWB3 e, de acordo com o site SamMobile, corrige cerca de 40 falhas de segurança do aparelho. Por outro lado, esse download também traz melhorias nos aplicativos de Fotos, que permite mudanças de tons nas cores durante as selfies, e Galeria, com uma função de busca mais poderosa.

Ambas as atualizações também trazem a ferramenta Samsung Internet, que promete mostrar os resultados comuns de pesquisa e histórico de navegação do usuário de forma mais intuitiva, um aplicativo de Clima remodelado, que tende a dar destaque para as informações mais relevantes, além de mudanças na função Smart Suggestions, que pode recomendar músicas e playlists do Spotify.

O download do firmware para o Galaxy M42 5G gira em torno de 996,31 MB, enquanto o do Galaxy M53 5G tem um tamanho de 1.237,25 MB. Nos dois casos, o recomendável é realizar a atualização em uma rede Wi-Fi, para não comprometer o seu plano de dados do celular.

Para saber se o seu aparelho está pronto para receber estes updates, vá na área de Configurações, escolha a guia Atualização de software e, em seguida, toque em Baixar e Instalar. Agora, basta seguir o passo a passo registrado na tela e aguardar a conclusão.

