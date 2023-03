Samsung recoloca carregador na caixa do Galaxy S22 e do S21 FE

Lotes mais antigos destes aparelhos e também do Galaxy S22 Plus, do Galaxy S22 Ultra, do Z Flip 3 e do Z Fold 3 ainda poderão ser encontrados no varejo. Nestes casos, os consumidores poderão pedir o carregador de graça.

Note que são telefones de gerações passadas, mas que permanecem no catálogo da empresa. Eles são vendidos a preços mais baixos do que os produtos do momento – a linha Galaxy S23, o Galaxy Z Flip 4 e o Galaxy Z Fold 4.

O Galaxy S22 foi anunciado num evento feito pela Samsung em fevereiro de 2022 nos Estados Unidos, com direito à cobertura do TechTudo em solo americano. O modelo básico tem tela de 6,1 polegadas, painel AMOLED Dinâmico 2X e taxa de atualização variável (entre 10 Hz e 120 Hz). No campo da fotografia, é capaz de tirar fotos de até 50 megapixels. Já a bateria tem 3.700 mAh, considerada limitada para os padrões atuais.

O S22 chegou ao Brasil por preços a partir de R$ 5.999. Atualmente sai por R$ 3.599 na Amazon — desconto de R$ 2.400.

Mais antigo, o Galaxy S21 FE 5G chegou ao mercado brasileiro em janeiro de 2022. O modelo faz parte da série Fan Edition, com apelo do preço mais baixo e oferta de alguns dos principais recursos da linha Galaxy S. Destaca-se a câmera frontal de 32 megapixels. Este produto teve preço de lançamento na faixa de R$ 4.499, e atualmente é ofertado por R$ 2.499 na Amazon.

Em nota recebida pelo TechTudo, a companhia sul-coreana explica que todos os smartphones lançados pela Samsung no Brasil contam com os carregadores de tomada dentro da caixa desde a chegada do Galaxy Z Flip 4 e do Galaxy Z Fold 4. A decisão inclui os recém-lançados Galaxy A54 e Galaxy A34 .

O movimento da Samsung contrasta com o da Apple, que é amplamente criticada por retirar o carregador do iPhone. A companhia está encrencada com diversos órgãos brasileiros, e as multas aplicadas ultrapassam os R$ 165 milhões. A gigante americana alega motivações ambientais.

