Santander está fora do ar hoje? Usuários apontam instabilidade no Pix

O app do Santander está com instabilidade no Pix nesta segunda-feira (20). De acordo com os usuários do banco no Twitter, o aplicativo para Android e iPhone (iOS) não está permitindo fazer transferências utilizando o método rápido. O Downdetector, site que verifica o funcionamento de diversos serviços online, apontou um pico de 228 reclamações às 11h22 de hoje. Segundo a ferramenta, a instabilidade teve início às 11h02. Em resposta a um correntista no Twitter, o Santander disse ter identificado uma "instabilidade" em seus canais e que já está "trabalhando para regularização".