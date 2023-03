Scripts: o que são e para que servem

O script é uma série de instruções para que o PC execute determinadas tarefas segundo programado. A linguagem de programação é baseada em linhas de código, em que é possível, por exemplo, utilizar um script para contar quantos visitantes entram em um site diariamente ou especificar de que lugar do mundo são. Ou seja, o script no computador parece com o conceito script, presente no cinema, que é um texto que cota com uma série de instruções para serem seguidas por atores, produção e demais envolvidos.