Sefaz/SP fora do ar? Sistema de notas fiscais está instável hoje

A Sefaz (Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo) está fora do ar nesta segunda-feira (20). Buscas por "sefaz sp fora do ar" tiveram aumento repentino na última hora no Google Trends, o serviço de monitoramento de buscas do Google. O Downdetector, outra plataforma que monitora o funcionamento de serviços online, indica que há problemas no "Website", "Login" e "Aplicativo Móvel" — a ferramenta observou um pico de 179 notificações às 14:16. Até o momento, contudo, ainda não foi possível identificar o exato problema do site da Sefaz/SP.