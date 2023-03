Seis em cada dez brasileiros devem comprar algo na Semana do Consumidor

Uma pesquisa da OLX aponta que seis em cada dez brasileiros pretendem comprar algo durante a Semana do Consumidor, que começa em 12 de março. O levantamento foi feito com 1.066 usuários do site de venda de usados e seminovos no período de 8 a 14 de fevereiro. Os itens de maior busca são eletrônicos e celulares, que representam o interesse de mais da metade dos respondentes, além de itens para casa (38%), moda e beleza (10%), e experiências, como jantar fora (7%).