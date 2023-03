Série da Cidade de Deus no HBO Max terá parte do elenco original

Segundo a coluna da jornalista Patrícia Kogut, no jornal O Globo, além do desenvolvimento do cineasta Fernando Meirelles e Andrea Barata Ribeiro, o projeto terá roteiro de Sergio Machado e direção de Aly Muritiba. Com seis episódios, a série ainda terá cenas inéditas do longa-metragem, que serão inseridas na história por meio de flashbacks. As gravações estão previstas para começar no meio do ano e o processo de escalação do elenco começou há pouco tempo.