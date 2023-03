Sonic Origins Plus é anunciado com jogos do Game Gear e Amy Rose jogável

👉 Quais os melhores jogos de Sonic para videogame? Opine no Fórum do TechTudo

De acordo com a publicadora, a coleção também será vendida digitalmente, de forma avulsa, pelo preço sugerido de US$ 39,99 — que equivale a aproximadamente R$ 210. Além do conteúdo original, os usuários também têm acesso a Knuckles como um personagem jogável em Sonic CD e todos os DLCs lançados anteriormente. A lista inclui um pacote de músicas clássicas, missões difíceis, menus animados, entre outros extras.

Vale lembrar que os clássicos de Game Gear, antigo videogame portátil da Sega que foi lançado em 1990 para competir com o Game Boy da Nintendo, rodam via emulação no modo de Museu. Essa é uma proposta diferente dos jogos originais da coleção, que foram portados para rodar nativamente nas plataformas atuais. Veja a lista completa de jogos do Game Gear que chegam ao Sonic Origins Plus: